«Я возмутилась, ведь для этого нужно было вносить оплату. Но менеджер пообещала помочь. Сказала, что ничего сложного в этом нет, и она все сделает сама. А я должна только перевести ей порядка 4 тысяч рублей на карту. Дескать, она забронирует, потом отменит бронь, и все мои деньги, вместе с 20% процентами за проделанную работу, мне тут же вернутся», — разъясняет Ирина.