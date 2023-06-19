Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Как обманывают ростовчан, на какие нюансы следует обращать внимание при желании подзаработать и при каких условиях следует отказаться от привлекательного предложения работы, выяснял корреспондент RostovGazeta.
Социальные сети сегодня пестрят многообещающими объявлениями о предложениях высокооплачиваемой подработки. И хотя во всех сообщениях используются разные формулировки, их суть остается неизменна. Все они направлены на болевые точки ростовчан.
«Работаешь в найме, сидишь в декрете или ищешь работу? Не хватает денег и тяготит кредит? На обычную зарплату можешь позволить только оплату коммуналки и еды? Невозможно смотреть, как амбициозные, талантливые люди не могут купить себе элементарную бытовую технику. Мы поможем всем желающим не упустить шанс реального заработка», — таков примерный текст объявления в социальных сетях, на которое должны обратить внимание желающие обогатиться.
Однако подобные объявления в соцсетях уже мало у кого вызывают интерес. Тем не менее, мошенники придумывают все новые и новые схемы поиска жертв и их обмана.
Ростовчанка Ирина К. [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что с недавних пор стала искать работу на известных платформах по поиску персонала. Отправляла отклики на заинтересовавшие вакансии, оставляла свои контактные данные. Именно в этот момент к ней обратились с предложением подработать.
Суть подработки оказалась предельно проста — просматривать посты, ставить лайки и получать за это деньги.
«Первым моим заданием было поставить лайки шести турецким отелям на букинге. С этим я успешно справилась. Сделала шесть скринов, на которых видны проставленные лайки, отправила заказчику и получила на карту 600 рублей», — рассказывает Ирина.
На следующий день, по ее словам, ситуация повторилось. Только помимо лайков, «работодатель» прислал «серьезное задание» — забронировать номер в отеле.
«Я возмутилась, ведь для этого нужно было вносить оплату. Но менеджер пообещала помочь. Сказала, что ничего сложного в этом нет, и она все сделает сама. А я должна только перевести ей порядка 4 тысяч рублей на карту. Дескать, она забронирует, потом отменит бронь, и все мои деньги, вместе с 20% процентами за проделанную работу, мне тут же вернутся», — разъясняет Ирина.
Ростовчанка перевела требуемую сумму. Однако ни денег, ни обещанных процентов не дождалась.
«Меня сразу же заблокировали в чате, а менеджер перестала выходить на связь», — сокрушается собеседница.
Ростовчанка Елена М. [имя изменено по ее просьбе] подчеркивает, что никакую работу не искала. Без ее согласия она оказалась включена в чат мессенджера, созданный для желающих зарабатывать на Wildberries.
«Обещаемые условия работы мне очень понравились. Речь шла о том, что можно ежедневно зарабатывать от 1,5 до 15 тысяч рублей. А для того, чтобы быть принятой на работу, требовалось лишь написать слово „Хочу“ в чат. Я это сделала и тут же получила задание — пролайкать пять товаров маркетплейса», — говорит Елена.
У Елены все повторилось по накатанной схеме. В первый день она поставила пять лайков, за что и получила переводом на карту первые заработанные 300 рублей.
«А на следующий день меня уже добавили в общий чат. Там было много людей, которые также, как и я, ждали заданий. Сперва присылали ссылки на товары, на которые нужно было проставить лайк. А потом пришло задание — совершить выкуп товара. И таких товаров было представлено много стоимостью от 600 рублей до 16 тысяч рублей», — рассказывает ростовчанка.
Елена подчеркивает, что уже на этом этапе почувствовала неладное.
«Создалось ощущение, будто в общем чате сидит много „подсадных уток“. Как только пришло задание на выкуп товара, тут же участники стали чуть ли не драться за них. Слали голосовые сообщения, наперебой рассказывали, как хорошо зарабатывают на этих заданиях. Один мужчина уверял, что самый дорогостоящий заказ — на 16 тысяч рублей — это его, поскольку он уже пять дней зарабатывает на этом и поднял более 30 тысяч рублей», — рассказывает Елена.
И такие восторженные сообщения, создающие общий ажиотаж, по словам собеседницы, поступали в чат каждый час.
Параллельно новеньким разъясняли, что лайки и покупка товаров на Wildberries — это не более, чем рекламная акция. Дескать, каждое подобное внимание к продукции якобы повышает просмотры продавцам и способствует продвижению товаров.
«Но меня смутило, что товар предстояло выкупать не на маркетплейсе. Деньги надо было перевести какому-то человеку на карту. И каким образом потом предстояло возвращать их, мне было непонятно. Но нам обещали, что деньги вернут полностью вместе с заработанными за это процентами», — говорит Елена.
Рисковать своими деньгами ростовчанка все-таки не стала. В момент принятия решения, когда она уже была готова взяться за это задание, кто-то из новых участников написал в чат, что предложение по выкупу товара — это известный лохотрон.
Сообщение не осталось без внимания организаторов работы, этого участника оперативно заблокировали.
Подобных предложений мошенников об удаленной работе по продвижению товаров на сайте WB, сегодня существует множество. Ростовчане припоминают и удаленную работу на двойниках сайта Wildberries, где люди теряли десятки тысяч рублей. Позже собеседницы узнали, такая схема обмана существует не только в Ростовской области, а во многих регионах России.
Для того, чтобы вовлечь человека в работу и усыпить бдительность, мошенники используют известный для финансовых пирамид прием — на первых порах действительно выплачивают незначительные суммы. Но когда заходит речь о крупных капиталовложениях, приглашенный на работу сотрудник должен серьезно задуматься о правомерности происходящего.
«Действительно, есть компании, которые организуют на маркетплейсах и закупку комментариев, и реальный выкуп товара. Но они не обращаются ко всем подряд. При этом на контакт выходит сам представитель компании», — сообщает продюсер онлайн-курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, собеседница рекомендует, прежде всего, пробуясь на дистанционную работу, никогда не переводить деньги на карту незнакомым лицам.
«Ну и следует понимать, что если с человека, который хочет работать, изначально требуют вложение денег — вероятнее всего, речь идет о мошенничестве», — резюмирует Бачерикова.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане вложили деньги в московскую фирму и потеряли их.