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Украина обстреляла территорию в 60 км от Ростовской области: погиб ребенок

19 июня 2023, 13:44
Фото: wikipedia.org

Из-за обстрела Украиной Волновахи погиб ребенок в 60 км от Ростовской области

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в Волновахском районе ДНР, который находится недалеко от границы Ростовской области, из-за украинского обстрела погибла шестилетняя девочка.

Утром 19 июня украинские войска обстреляли территорию Волновахского района. Денис Пушилин написал о погибшем ребенке.

«Трагедия произошла из-за дистанционного минирования района, которое ВФУ проводят уже несколько дней, и одна из мин попала во двор дома, где жила девочка», — отметил чиновник.

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Также он написал, что количество пострадавших от данного обстрела серьезно увеличилось — до 20 человек, хотя раньше сообщали лишь о нескольких, пишет ИА «Новороссия». Оказалось, что украинские войска попали в автобусную остановку, где находились люди, и здание школы.

Ранее RostovGazeta писала, что дополнительные коридоры для транспорта появятся на границе Ростовской области с ДНР

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#Дети#Обстрелы#Новости СВО#Обстановка в зоне СВО
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