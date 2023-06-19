Также он написал, что количество пострадавших от данного обстрела серьезно увеличилось — до 20 человек, хотя раньше сообщали лишь о нескольких, пишет ИА «Новороссия». Оказалось, что украинские войска попали в автобусную остановку, где находились люди, и здание школы.