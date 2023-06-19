Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Утром 19 июня украинские войска обстреляли территорию Волновахского района. Денис Пушилин написал о погибшем ребенке.
«Трагедия произошла из-за дистанционного минирования района, которое ВФУ проводят уже несколько дней, и одна из мин попала во двор дома, где жила девочка», — отметил чиновник.
Также он написал, что количество пострадавших от данного обстрела серьезно увеличилось — до 20 человек, хотя раньше сообщали лишь о нескольких, пишет ИА «Новороссия». Оказалось, что украинские войска попали в автобусную остановку, где находились люди, и здание школы.
Ранее RostovGazeta писала, что дополнительные коридоры для транспорта появятся на границе Ростовской области с ДНР