Узбекистан начнет импортировать российский газ с 1 октября на объем 2,8 млрд куб. м

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В рамках соглашения, заключенного между АО «УзГастрейд» и ООО «Газпром экспорт» на два года, планируется импортировать 9 млн кубических метров природного газа в сутки, пишет газета «Известия».
Также предусмотрено строительство новой газоизмерительной станции на территории Узбекистана, работы по которой планируется завершить к сентябрю. Это соглашение было заключено в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.