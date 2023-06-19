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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Узбекистан начнет импортировать российский газ с 1 октября на объем 2,8 млрд куб. м

19 июня 2023, 10:13
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале министерства энергетики Узбекистана, страна планирует начать поставки российского газа с 1 октября текущего года. Годовой объем закупки составит 2,8 млрд кубических метров газа.

В рамках соглашения, заключенного между АО «УзГастрейд» и ООО «Газпром экспорт» на два года, планируется импортировать 9 млн кубических метров природного газа в сутки, пишет газета «Известия».

Также предусмотрено строительство новой газоизмерительной станции на территории Узбекистана, работы по которой планируется завершить к сентябрю. Это соглашение было заключено в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

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