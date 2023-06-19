Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Грузовик Shacman не выдержал безопасную дистанцию и влетел в легковушку Kia. Из-за удара машин по инерции столкнулись четыре автомобиля под марками Hyundai, Volkswagen, Hyundai и Kia.
В результате аварии травмы получила 49-летняя пассажирка Hyundai.
Обстоятельства массового ДТП уточняют сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка. По ее результатам будет принять процессуальное решение.
Напомним, из-за массового ДТП в Аксайском районе на некоторое время трассу М-4 «Дон» сковала огромная пробка.