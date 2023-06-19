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В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с грузовиками на М-4 в Ростовской области

19 июня 2023, 13:02
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием шести транспортных средств произошло на трассе М-4 "Дон"
ДТП с участием шести транспортных средств произошло на трассе М-4 «Дон», рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Грузовик Shacman не выдержал безопасную дистанцию и влетел в легковушку Kia. Из-за удара машин по инерции столкнулись четыре автомобиля под марками Hyundai, Volkswagen, Hyundai и Kia.

В результате аварии травмы получила 49-летняя пассажирка Hyundai.

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Обстоятельства массового ДТП уточняют сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка. По ее результатам будет принять процессуальное решение.

Напомним, из-за массового ДТП в Аксайском районе на некоторое время трассу М-4 «Дон» сковала огромная пробка.

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