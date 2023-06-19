Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Грузовик Shacman не выдержал безопасную дистанцию и влетел в легковушку Kia. Из-за удара машин по инерции столкнулись четыре автомобиля под марками Hyundai, Volkswagen, Hyundai и Kia.