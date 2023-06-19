В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Борис Горенков

Издание сообщает, что дончанин попал под частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Он находился в зоне СВО шесть месяцев, после чего Горенкова направили на выполнение боевой задачи рядом с населенным пунктом Работино в Запорожье. Мужчина получил серьезную рану, которая стала причиной его гибели.