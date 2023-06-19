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В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Борис Горенков

19 июня 2023, 08:14
Фото: 1MI
В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Борис Горенков
В Запорожской области при выполнении боевой задачи погиб мобилизованный дончанин Борис Горенков, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Dondау объявил, что в Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества мобилизованного дончанина Бориса Горенкова, который погиб во время службы в ходе спецоперации на Украине.

Фото: соцсети

Издание сообщает, что дончанин попал под частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Он находился в зоне СВО шесть месяцев, после чего Горенкова направили на выполнение боевой задачи рядом с населенным пунктом Работино в Запорожье. Мужчина получил серьезную рану, которая стала причиной его гибели.

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Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего не получила подтверждения в Минобороны РФ или других компетентных источниках, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер».

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