В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Борис Горенков

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Портал Dondау объявил, что в Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества мобилизованного дончанина Бориса Горенкова, который погиб во время службы в ходе спецоперации на Украине.
Издание сообщает, что дончанин попал под частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Он находился в зоне СВО шесть месяцев, после чего Горенкова направили на выполнение боевой задачи рядом с населенным пунктом Работино в Запорожье. Мужчина получил серьезную рану, которая стала причиной его гибели.
Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего не получила подтверждения в Минобороны РФ или других компетентных источниках, данные уточняются.
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