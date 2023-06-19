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В парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницу

19 июня 2023, 02:29
Фото: 1MI
В парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницу
В Ростове бездомные собаки напали на школьницу в парке Революции на Театральной площади, передают СМИ.

По словам очевидцев в последнее время в парке развелось много бездомных собак, одна из которых на днях бросилась на девочку. Несмотря на то, что парк является основным местом отдыха и развлечений, многие его части не освещены должным образом, особенно главная аллея. В темных уголках, где находятся развлекательные комплексы и аттракционы для детей, царит полная темнота. Бродячие собаки, которые находятся на территории парка, представляют опасность, они большие и агрессивные, атакуют людей.

Как сообщил один из жителей города порталу 161.ру, недавно псы напали на школьницу, ей удалось едва удалось отбиться и убежать. Ребенок находился в состоянии шока.

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Время от времени в парке предпринимаются попытки решить проблему с собаками, их периодически развозят, но потом они снова появляются. Животные перемещаются стаей и их не удается выловить.

Ранее бойцовская собака напала на жительницу Ростова в районе Темерника и разорвала кошку. На хозяина потенциально опасного животного составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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