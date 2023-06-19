В парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницу

По словам очевидцев в последнее время в парке развелось много бездомных собак, одна из которых на днях бросилась на девочку. Несмотря на то, что парк является основным местом отдыха и развлечений, многие его части не освещены должным образом, особенно главная аллея. В темных уголках, где находятся развлекательные комплексы и аттракционы для детей, царит полная темнота. Бродячие собаки, которые находятся на территории парка, представляют опасность, они большие и агрессивные, атакуют людей.