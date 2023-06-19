В Подмосковье построили производственный комплекс, работающий от солнца и ветра

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 09:01
Специалисты областного Главгосстройнадзора выдали соответствующее заключение, подтверждающее выполнение требований проектной документации. В рамках данного комплекса будут разрабатывать и производить технические системы защиты и видеонаблюдения. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», на территории комплекса возведены два одноэтажных здания с офисными и бытовыми помещениями.
Объект был построен в рамках второго этапа строительства площадки НПК «Дедал», который является резидентом Особой экономической зоны «Дубна». Общая стоимость проекта составила более 600 миллионов рублей.