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В Подмосковье построили производственный комплекс, работающий от солнца и ветра

19 июня 2023, 08:50
В Дубне был построен комплекс для производства систем безопасности. Его уникальность — в том, что он будет функционировать благодаря энергии солнца и ветра, без использования электричества.

Специалисты областного Главгосстройнадзора выдали соответствующее заключение, подтверждающее выполнение требований проектной документации. В рамках данного комплекса будут разрабатывать и производить технические системы защиты и видеонаблюдения. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», на территории комплекса возведены два одноэтажных здания с офисными и бытовыми помещениями.

Объект был построен в рамках второго этапа строительства площадки НПК «Дедал», который является резидентом Особой экономической зоны «Дубна». Общая стоимость проекта составила более 600 миллионов рублей.

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