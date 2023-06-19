В Подмосковье прошло успешное испытание электропоезда «Иволга 3. 0»

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В ближайшее время аналогичные испытания будут проведены на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) и на МЦД-4 Ленинградского направления. Специалисты во время тестирования всесторонне проверили технические характеристики поезда, особое внимание уделялось подъезду к платформам, и в целом остались удовлетворены результатами пробного рейса. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Иволга 3.0» отличается от предыдущих моделей электричек повышенным комфортом благодаря плавному ходу, снижению уровня шума, увеличению количества сидений и наличию подлокотников. Кроме того, здесь можно не только зарядить мобильный телефон, но и самокат. Если предыдущая модель «Иволга 2.0» развивала максимальную скорость 120 км/час, то новая модель способна достигать скорости до 160 км/час.