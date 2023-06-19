В Подмосковье прошло успешное испытание электропоезда «Иволга 3. 0»

В ближайшее время аналогичные испытания будут проведены на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) и на МЦД-4 Ленинградского направления. Специалисты во время тестирования всесторонне проверили технические характеристики поезда, особое внимание уделялось подъезду к платформам, и в целом остались удовлетворены результатами пробного рейса. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».