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В Подмосковье прошло успешное испытание электропоезда «Иволга 3. 0»

19 июня 2023, 08:40
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела тестирование поезда нового поколения «Иволга 3.0» в Подмосковье. В ходе испытаний пустой состав проехал от Раменского до Казанского вокзала в обычном режиме движения электричек.

В ближайшее время аналогичные испытания будут проведены на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) и на МЦД-4 Ленинградского направления. Специалисты во время тестирования всесторонне проверили технические характеристики поезда, особое внимание уделялось подъезду к платформам, и в целом остались удовлетворены результатами пробного рейса. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Иволга 3.0» отличается от предыдущих моделей электричек повышенным комфортом благодаря плавному ходу, снижению уровня шума, увеличению количества сидений и наличию подлокотников. Кроме того, здесь можно не только зарядить мобильный телефон, но и самокат. Если предыдущая модель «Иволга 2.0» развивала максимальную скорость 120 км/час, то новая модель способна достигать скорости до 160 км/час.

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