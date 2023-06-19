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В ПВР в Ростовской области разместили 4 взрослых и 3 детей из Белгородской области

19 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
В Ростовской области разместили 4 взрослых и 3 детей из Белгородской области
В Ростовской области разместили 7 жителей Белгородской области, включая четверых детей, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Прибывшие жители Белгородской области поселились в пунктах временного размещения граждан. В настоящее время они получают такую же поддержку, как и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которую оказывают на территории Ростовской области с 19 февраля 2022 года.

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Белгородская область стала одним из регионов, находящихся на линии боевого соприкосновения. В результате постоянных обстрелов и боевых столкновений жители некоторых населенных пунктов вынуждены были искать новое место жительства.

Ранее правительство России выделило Ростовской области 53 миллиона рублей на обустройство граждан, эвакуированных из Херсонской области.

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