Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Прибывшие жители Белгородской области поселились в пунктах временного размещения граждан. В настоящее время они получают такую же поддержку, как и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которую оказывают на территории Ростовской области с 19 февраля 2022 года.
Белгородская область стала одним из регионов, находящихся на линии боевого соприкосновения. В результате постоянных обстрелов и боевых столкновений жители некоторых населенных пунктов вынуждены были искать новое место жительства.
Ранее правительство России выделило Ростовской области 53 миллиона рублей на обустройство граждан, эвакуированных из Херсонской области.