Прибывшие жители Белгородской области поселились в пунктах временного размещения граждан. В настоящее время они получают такую же поддержку, как и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которую оказывают на территории Ростовской области с 19 февраля 2022 года.