В Ростове утонул четырехлетний мальчик на пляже Каррера 18 июня

«Спохватилась[прим. редакции — мать мальчика] за ребёнка только минут через 20, а началось с того, что она вытащила младшего из воды, отправила одного в номер, а сама со старшим пошла играть в тир», — рассказали очевидцы, добавив, что медики и спасатели сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но этого оказалось недостаточно для сохранения его жизни.