В Ростове утонул четырехлетний мальчик на пляже Каррера 18 июня

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В воскресенье, 18 июня, подписчица паблика «Это Ростов!» рассказала о трагедии, произошедшей на пляже Каррера в Ростове. По словам горожанки, в Ростове утонул четырехлетний мальчик, который остался без присмотра. Хотя ребенка успели вытащить из воды живым — мальчик не дождался реанимации и скончался.
По словам читателей сообщества, которые находились на месте событий, мальчика искали около двух часов. Он пришел на пляж с матерью и старшим братом, однако в какой-то момент родные ребенка якобы оставили его одного и пошли играть в тир.
«Спохватилась[прим. редакции — мать мальчика] за ребёнка только минут через 20, а началось с того, что она вытащила младшего из воды, отправила одного в номер, а сама со старшим пошла играть в тир», — рассказали очевидцы, добавив, что медики и спасатели сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но этого оказалось недостаточно для сохранения его жизни.
Официальной информации о произошедшем от компетентных органов не поступало, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области с начала купального сезона 2023 года утонули 30 дончан.