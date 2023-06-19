В Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на замминистра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову объявил, что к понедельнику, 19 июня, число дончан, больных корью, увеличилось до 60 человек. Это на 17% больше, чем регистрировали в начале июня, при этом больше трети случаев болезни являются завезенными.
Елена Теплякова уточнила, что среди 50 случаев 83% заболеваемости пришлось на детей. В целом в Ростовской области корью заболели 31 житель мужского пола и 29 лиц женского пола.
Ранее в Ростовской области объявили о стабилизации ситуации с корью.