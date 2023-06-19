В Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на замминистра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову объявил, что к понедельнику, 19 июня, число дончан, больных корью, увеличилось до 60 человек. Это на 17% больше, чем регистрировали в начале июня, при этом больше трети случаев болезни являются завезенными.