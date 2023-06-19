Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В понедельник, 19 июня, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео с серьезной аварией с участием шести автомобилей. Автор видео рассказал, что снял видео на М-4 «Дон» на подъездах к Новочеркасску, короткий ролик запечатлел два грузовика с зажатыми между ними тремя легковыми автомобилями, при этом первый из грузовиков врезался в зад еще одной машины. Машины явно получили серьезные механические повреждения.
Сотрудники пресс-службы пока не предоставили комментарий об этом ДТП, поэтому обстоятельства произошедшего неизвестны, как и точное число пострадавших и их наличие.
В настоящий момент авария спровоцировала серьезную пробку от улицы Западной в Аксае (1058-й километр М-4 «Дон») до участка Новочеркасского шоссе под Степным (1052-й километр М-4 «Дон»). Данные об аварии будут уточняться.