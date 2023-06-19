В понедельник, 19 июня, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео с серьезной аварией с участием шести автомобилей. Автор видео рассказал, что снял видео на М-4 «Дон» на подъездах к Новочеркасску, короткий ролик запечатлел два грузовика с зажатыми между ними тремя легковыми автомобилями, при этом первый из грузовиков врезался в зад еще одной машины. Машины явно получили серьезные механические повреждения.