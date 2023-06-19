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В Ростовской области массовое ДТП с грузовиками парализовало движение на М-4 «Дон»

19 июня 2023, 11:12
Фото: 1MI
В Ростовской области массовое ДТП с грузовиками парализовало движение на М-4 «Дон»
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» днем 19 июня произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей и двух грузовиков, сведения об этом появились в соцсетях.

В понедельник, 19 июня, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео с серьезной аварией с участием шести автомобилей. Автор видео рассказал, что снял видео на М-4 «Дон» на подъездах к Новочеркасску, короткий ролик запечатлел два грузовика с зажатыми между ними тремя легковыми автомобилями, при этом первый из грузовиков врезался в зад еще одной машины. Машины явно получили серьезные механические повреждения.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Сотрудники пресс-службы пока не предоставили комментарий об этом ДТП, поэтому обстоятельства произошедшего неизвестны, как и точное число пострадавших и их наличие.

В настоящий момент авария спровоцировала серьезную пробку от улицы Западной в Аксае (1058-й километр М-4 «Дон») до участка Новочеркасского шоссе под Степным (1052-й километр М-4 «Дон»). Данные об аварии будут уточняться.

Фото: Яндекс. Карты

Ранее фельдшер погибла в ДТП с военными грузовиками.

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