В СК РФ по Ростовской области напоминают родителям о важности осуществления контроля за детьми рядом с водоемами и соблюдении правил безопасности, а именно необходимости выбирать для отдыха оборудованные пляжи, обеспечивать детям средства защиты и поддержки на воде — надувной жилет, спасательный круг или нарукавники. Кроме того, детям нельзя нырять в незнакомых водоемах и купаться без присмотра взрослых.