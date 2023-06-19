Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Напомним, накануне в Ростовской области произошло сразу две трагедии: в Ростове и Аксайском районе региона утонули двое несовершеннолетних. Теперь следователи начали процессуальные проверки инцидентов.
Так Советский межрайонный следственный отдел получил материалы по факту гибели четырехлетнего мальчика, который утонул во время купания на пляже Каррера. Ребенок находился на базе отдыха вместе с родителя, остался без присмотра, решил пойти купаться и утонул. Следователь осмотрел место трагедии и тело ребенка, в настоящий момент назначили судмедэкспертизу.
Второй инцидент произошел в Аксайском районе рядом со станицей Старочеркасской. Подросток пошел купаться в необорудованном для этого месте, его тело до сих пор не нашли.
«Все обстоятельства гибели детей будут установлены в ходе проверок. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — сказано в сообщении ведомства.
В СК РФ по Ростовской области напоминают родителям о важности осуществления контроля за детьми рядом с водоемами и соблюдении правил безопасности, а именно необходимости выбирать для отдыха оборудованные пляжи, обеспечивать детям средства защиты и поддержки на воде — надувной жилет, спасательный круг или нарукавники. Кроме того, детям нельзя нырять в незнакомых водоемах и купаться без присмотра взрослых.