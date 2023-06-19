Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на материалы управления судебного департамента Ростовской области объявил, что за первый квартал, с января по март 2023 года, в регионе оправдали только четырех граждан. В Ростове за этот же период рассмотрели более 3,5 тысячи уголовных дел, фигурантами по которым проходили более 3,7 тысячи граждан.
При этом, согласно данным департамента, осудили более 3,1 тысячи граждан, а оправдательный приговор вынесли только четырем обвиняемым. Отмечается, что за особо тяжкие преступления за первый квартал осудили 209 граждан, за тяжкие — почти 1,1 тысячи человек, за правонарушения средней тяжести 856 обвиняемых, преступления небольшой тяжести совершили более тысячи дончан. Однако в колонии и тюрьмы отправился 1271 человек, остальные 1023 гражданина «отделались» условным сроком.
Кроме того, сообщается, что в отношении 547 граждан прекратили уголовное производстве, 56 отправили на принудительное лечение.
Ранее в Ростове оправдали фигурантов дела о перестрелке на ферме.