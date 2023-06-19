Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на материалы управления судебного департамента Ростовской области объявил, что за первый квартал, с января по март 2023 года, в регионе оправдали только четырех граждан. В Ростове за этот же период рассмотрели более 3,5 тысячи уголовных дел, фигурантами по которым проходили более 3,7 тысячи граждан.