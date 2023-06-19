rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Изображение материала

В Ростовской области с января по март 2023 года осудили более трех тысяч человек

19 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI
В Ростовской области с января по март 2023 года осудили более трех тысяч человек
В Ростове в судах общей юрисдикции с января по март рассмотрели более 3,5 тысячи дел, но оправдали по ним только четырех человек, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на материалы управления судебного департамента Ростовской области объявил, что за первый квартал, с января по март 2023 года, в регионе оправдали только четырех граждан. В Ростове за этот же период рассмотрели более 3,5 тысячи уголовных дел, фигурантами по которым проходили более 3,7 тысячи граждан.

Жителя в Ростовской области оправдали по делу об убийстве человека табуретом
Узнать подробнее

При этом, согласно данным департамента, осудили более 3,1 тысячи граждан, а оправдательный приговор вынесли только четырем обвиняемым. Отмечается, что за особо тяжкие преступления за первый квартал осудили 209 граждан, за тяжкие — почти 1,1 тысячи человек, за правонарушения средней тяжести 856 обвиняемых, преступления небольшой тяжести совершили более тысячи дончан. Однако в колонии и тюрьмы отправился 1271 человек, остальные 1023 гражданина «отделались» условным сроком.

Кроме того, сообщается, что в отношении 547 граждан прекратили уголовное производстве, 56 отправили на принудительное лечение.

Ранее в Ростове оправдали фигурантов дела о перестрелке на ферме.

Читайте также:
В Ростовской области оправдали мужчину по делу о попытке взорвать человекаСуд оправдал экс-гендиректора главного водоканала Ростовской области Сергея БреусаВ Ростовской области по уголовным делам оправдали только 26 граждан за 2022 год
#Надежда Пустяк#Суд#Приговор#Статистика в Ростовской области#Статистика преступлений в Ростовской области#Преступность в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Сегодня, 10:35
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове
Сегодня, 08:32
В Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня
Сегодня, 09:02
Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Сегодня, 10:35
Стали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в Ростове
Сегодня, 05:50
Стало известно, когда без горячей воды останутся жители еще трех районов Ростова
Сегодня, 07:25