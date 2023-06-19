Согласно данным аналитиков, Ростовская область заняла 33-е место в рейтинге благосостояния населения. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Ростовской области составило 1,61, а вот количество граждан, проживающих за чертой бедности, достигло отметки в 10,5% от общего числа дончан. И хотя с прошлого года количество бедных людей сократилось на 1,5 п. п., показатель бедности остается достаточно высоким — на комфортную жизнь доходов не хватает каждому десятому жителю региона.