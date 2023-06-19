Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В понедельник, 19 июня, аналитики РИА опубликовали исследование уровня доходов населения в 85 субъектах Российской Федерации по итогам 2022 года, в подборку не вошли четыре новых региона России.
Согласно данным аналитиков, Ростовская область заняла 33-е место в рейтинге благосостояния населения. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Ростовской области составило 1,61, а вот количество граждан, проживающих за чертой бедности, достигло отметки в 10,5% от общего числа дончан. И хотя с прошлого года количество бедных людей сократилось на 1,5 п. п., показатель бедности остается достаточно высоким — на комфортную жизнь доходов не хватает каждому десятому жителю региона.
Кроме того, Ростовская область вновь существенно уступила в благосостоянии Краснодарскому краю, который занял 14 место рейтинга с отношением медианных доходов к набору товаров и услуг 1,84 и 9% населения за чертой бедности.
Ранее эксперты рассказали, как Росстат считает бедных людей, и почему статистика далека от реальной картины доходов населения.