В Свердловской области подросток сбил ребенка-велосипедиста

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Согласно официальному сообщению в Telegram-канале, подросток потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ребенка, который двигался по проезжей части встречным направлением. Шестилетний мальчик был госпитализирован, пишет газета «Известия».
В момент аварии в автомобиле находились также три других человека, включая 19-летнего собственника машины. Проверка Госавтоинспекции выявила, что собственник автомобиля не имел права на управление и регулярно водил автомобиль.
В отношении собственника составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу без прав и за управление без водительского удостоверения в соответствии с частью 3 и частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также рассматривается возможность привлечения матери пострадавшего мальчика к ответственности. Проводится проверка происшествия.