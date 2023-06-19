В Свердловской области подросток сбил ребенка-велосипедиста

В отношении собственника составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу без прав и за управление без водительского удостоверения в соответствии с частью 3 и частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также рассматривается возможность привлечения матери пострадавшего мальчика к ответственности. Проводится проверка происшествия.