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В Свердловской области подросток сбил ребенка-велосипедиста

19 июня 2023, 10:18
В поселке Восточный, расположенном в Свердловской области, 14-летний подросток, управлявший автомобилем Kia Ceed, наехал на шестилетнего ребенка-велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Согласно официальному сообщению в Telegram-канале, подросток потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ребенка, который двигался по проезжей части встречным направлением. Шестилетний мальчик был госпитализирован, пишет газета «Известия».

В момент аварии в автомобиле находились также три других человека, включая 19-летнего собственника машины. Проверка Госавтоинспекции выявила, что собственник автомобиля не имел права на управление и регулярно водил автомобиль.

В отношении собственника составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу без прав и за управление без водительского удостоверения в соответствии с частью 3 и частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также рассматривается возможность привлечения матери пострадавшего мальчика к ответственности. Проводится проверка происшествия.

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