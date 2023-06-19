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Posted 19 июня 2023, 17:38

Published 19 июня 2023, 17:38

Modified 19 июня 2023, 18:48

Updated 19 июня 2023, 18:48

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил риски сброса Украиной "грязной ядерной бомбы" на Ростовскую область

Вассерман оценил риски сброса «грязной ядерной бомбы» Украины на Ростовскую область

19 июня 2023, 17:38
Фото: 1MI. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил риски сброса Украиной "грязной ядерной бомбы" на Ростовскую область
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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил риски сброса Украиной «грязной ядерной бомбы» на Ростовскую область, своим мнением он поделился с корреспондентом RostovGazeta.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал публикации СМИ о создании Украиной «грязной ядерной бомбы». Киевские власти якобы отправили с Ровенской АЭС на переработку партию облученного топлива, не уведомив об этом МАГАТЭ.

Вассерман заявил, что все террористические режимы рано или поздно задумываются о создании «грязной бомбы». «Поэтому если смогут — они сделают», — заключает депутат.

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Он добавляет, что у Украины есть достаточное количество беспилотников большой дальности, на которых они могут доставить «грязную бомбу». Однако их мишенью навряд ли станет Ростовская область. Вероятно, беспилотники будут целить на центральную часть России.

К тому же, чтобы добраться до Ростовской области, беспилотник должен миновать территории ЛНР и ДНР, а там системы ПВО находятся в максимально возможной технической готовности.

Ранее другой депутат Александр Бородай оценил вероятность использования «грязной бомбы» в Ростовской области.

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