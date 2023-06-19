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Вассерман оценил риски сброса «грязной ядерной бомбы» Украины на Ростовскую область

19 июня 2023, 17:38
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил риски сброса Украиной "грязной ядерной бомбы" на Ростовскую область

Вассерман оценил риски сброса «грязной бомбы» Украины на Ростовскую область

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил риски сброса Украиной «грязной ядерной бомбы» на Ростовскую область, своим мнением он поделился с корреспондентом RostovGazeta.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал публикации СМИ о создании Украиной «грязной ядерной бомбы». Киевские власти якобы отправили с Ровенской АЭС на переработку партию облученного топлива, не уведомив об этом МАГАТЭ.

Вассерман заявил, что все террористические режимы рано или поздно задумываются о создании «грязной бомбы». «Поэтому если смогут — они сделают», — заключает депутат.

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Он добавляет, что у Украины есть достаточное количество беспилотников большой дальности, на которых они могут доставить «грязную бомбу». Однако их мишенью навряд ли станет Ростовская область. Вероятно, беспилотники будут целить на центральную часть России.

К тому же, чтобы добраться до Ростовской области, беспилотник должен миновать территории ЛНР и ДНР, а там системы ПВО находятся в максимально возможной технической готовности.

Ранее другой депутат Александр Бородай оценил вероятность использования «грязной бомбы» в Ростовской области.

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