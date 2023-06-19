Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал публикации СМИ о создании Украиной «грязной ядерной бомбы». Киевские власти якобы отправили с Ровенской АЭС на переработку партию облученного топлива, не уведомив об этом МАГАТЭ.
Вассерман заявил, что все террористические режимы рано или поздно задумываются о создании «грязной бомбы». «Поэтому если смогут — они сделают», — заключает депутат.
Он добавляет, что у Украины есть достаточное количество беспилотников большой дальности, на которых они могут доставить «грязную бомбу». Однако их мишенью навряд ли станет Ростовская область. Вероятно, беспилотники будут целить на центральную часть России.
К тому же, чтобы добраться до Ростовской области, беспилотник должен миновать территории ЛНР и ДНР, а там системы ПВО находятся в максимально возможной технической готовности.
Ранее другой депутат Александр Бородай оценил вероятность использования «грязной бомбы» в Ростовской области.