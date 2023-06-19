«Но грузоподъемность тех беспилотников, которые не будут замечены системами ПВО, очень невелика. Вспомните, что недавно один беспилотник взорвался на куполе Сенатского корпуса Московского Кремля. Там повредило лишь пару листов покрытия купола. А все потому, что крупные беспилотники ПВО замечают быстро и также быстро уничтожают», — говорит собеседник.