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Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины

19 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
Вассерман рассказал о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Украина располагает изрядным количеством беспилотников большой дальности, которые могут доставить «грязную ядерную бомбу». Но нацелены они не на Ростовскую область. Их запускают в северном направлении, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Стало известно, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Как сообщают СМИ, с Ровенской АЭС Украина отправила на переработку партию облученного топлива, не уведомив об этом МАГАТЭ.

«Все террористы мира, в том числе и Украина, рано или поздно надеются создать „грязную бомбу“. Поэтому если смогут — они сделают», — отмечает Анатолий Вассерман.

Переносить «грязную ядерную бомбу», по мнению депутата, смогут БПЛА большой дальности, которыми Украина располагает в изрядном количестве.

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«Но грузоподъемность тех беспилотников, которые не будут замечены системами ПВО, очень невелика. Вспомните, что недавно один беспилотник взорвался на куполе Сенатского корпуса Московского Кремля. Там повредило лишь пару листов покрытия купола. А все потому, что крупные беспилотники ПВО замечают быстро и также быстро уничтожают», — говорит собеседник.

По словам депутата, для Ростовской области «грязная бомба» не представляет особой опасности.

«На пути к донскому краю, беспилотнику сперва придется пройти над территориями Донецкой и Луганской областей, где ПВО пребывают в максимально возможной технической готовности», — отмечает Анатолий Вассерман.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему угрозы о «грязной бомбе» не должны пугать ростовчан.

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