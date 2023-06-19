Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Стало известно, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Как сообщают СМИ, с Ровенской АЭС Украина отправила на переработку партию облученного топлива, не уведомив об этом МАГАТЭ.
«Все террористы мира, в том числе и Украина, рано или поздно надеются создать „грязную бомбу“. Поэтому если смогут — они сделают», — отмечает Анатолий Вассерман.
Переносить «грязную ядерную бомбу», по мнению депутата, смогут БПЛА большой дальности, которыми Украина располагает в изрядном количестве.
«Но грузоподъемность тех беспилотников, которые не будут замечены системами ПВО, очень невелика. Вспомните, что недавно один беспилотник взорвался на куполе Сенатского корпуса Московского Кремля. Там повредило лишь пару листов покрытия купола. А все потому, что крупные беспилотники ПВО замечают быстро и также быстро уничтожают», — говорит собеседник.
По словам депутата, для Ростовской области «грязная бомба» не представляет особой опасности.
«На пути к донскому краю, беспилотнику сперва придется пройти над территориями Донецкой и Луганской областей, где ПВО пребывают в максимально возможной технической готовности», — отмечает Анатолий Вассерман.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему угрозы о «грязной бомбе» не должны пугать ростовчан.