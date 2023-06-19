Врач-психиатр: Химическая кастрация не эффективна в борьбе с педофилией

Перегожин отметил, что весь мир знает об этом и указал на множество научных работ, подтверждающих, что аномальные проявления сексуальности не связаны с уровнем половых гормонов. Он подчеркнул, что педофилия является психическим расстройством, а половые гормоны не имеют отношения к этой проблеме, пишут Известия.