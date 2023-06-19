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Updated Сегодня, 14:57

Врач-психиатр: Химическая кастрация не эффективна в борьбе с педофилией

19 июня 2023, 14:55
Врач-психиатр, психотерапевт Лев Перегожин, работающий в Институте имени Сербского, в интервью с «Известиями» 19 июня заявил, что химическая кастрация не является эффективным методом борьбы с педофилией.

Перегожин отметил, что весь мир знает об этом и указал на множество научных работ, подтверждающих, что аномальные проявления сексуальности не связаны с уровнем половых гормонов. Он подчеркнул, что педофилия является психическим расстройством, а половые гормоны не имеют отношения к этой проблеме, пишут Известия.

Ранее в этот день сообщалось о разработке и утверждении Министерством здравоохранения Белоруссии протокола, предусматривающего принудительное лечение педофилов в сочетании с наказанием за совершение преступления, включая применение химической кастрации.

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