Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Перегожин отметил, что весь мир знает об этом и указал на множество научных работ, подтверждающих, что аномальные проявления сексуальности не связаны с уровнем половых гормонов. Он подчеркнул, что педофилия является психическим расстройством, а половые гормоны не имеют отношения к этой проблеме, пишут Известия.
Ранее в этот день сообщалось о разработке и утверждении Министерством здравоохранения Белоруссии протокола, предусматривающего принудительное лечение педофилов в сочетании с наказанием за совершение преступления, включая применение химической кастрации.