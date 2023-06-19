rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Изображение материала

Японцы сменят название ростовским сигаретам «Донской табак» на «Русский стиль»

19 июня 2023, 07:50
Фото: 1MI
Японцы сменят название ростовским сигаретам «Донской табак» на «Русский стиль»
Ростовские сигареты «Донской табак» получат новое название, об этом объявили СМИ Ростовской области.

Сигареты под маркой «Донской табак начали выпускать в начале 1990-х годов на фабрике в Ростове-на-Дону, которая сейчас принадлежит компании Japan Tobacco International. Однако, по данным портала „Блокнот. Ростов“, спустя 30 лет компания приняла решение сократить линейку брендов.

Появилась информация о том, что традиционный «Донской табак» сменит торговое название на «Русский стиль», при этом слово «донской» в названии сохранят ради узнаваемости продукции. Таким образом, привычный «Донской табак светлый» получит название «Русский стиль донской светлый». Аналогичный ребрендинг ожидает и «Донской табак темный».

Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге
Узнать подробнее

Japan Tobacco International приобрела фабрику «Донской табак» пять лет назад, сейчас выручка компании в России составляет более 400 миллиардов рублей.

Напомним, в прошлом году из-за санкции объемы производства на табачной фабрике Ростова сократились на треть.

Читайте также:
До 40% возросла доля контрафактного табака на рынке в Ростовской областиВ Ростовской области нашли склад с импортным табаком и алкоголем на 30 млн рублейJapan Tobacco планирует избавиться от «Донского табака»
#Надежда Пустяк#Происшествие#Бизнес#Производство в Ростовской области#Табачная фабрика#18+#Сигареты#Сигареты в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове
Сегодня, 08:32
Два ребенка утонули в Ростове в водоемах за один день 18 июня
Сегодня, 02:50
Солнце и жара до +28 градусов ожидают ростовчан с 19 июня
Вчера, 18:34
Один человек погиб в аварии с байкером в Ростовской области
Вчера, 19:46
В парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницу
Сегодня, 02:29
Депутат из Ростовской области Гогорян застроит Анапу и Ессентуки люксовыми отелями
Вчера, 16:06