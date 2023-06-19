Японцы сменят название ростовским сигаретам «Донской табак» на «Русский стиль»

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Сигареты под маркой «Донской табак начали выпускать в начале 1990-х годов на фабрике в Ростове-на-Дону, которая сейчас принадлежит компании Japan Tobacco International. Однако, по данным портала „Блокнот. Ростов“, спустя 30 лет компания приняла решение сократить линейку брендов.
Появилась информация о том, что традиционный «Донской табак» сменит торговое название на «Русский стиль», при этом слово «донской» в названии сохранят ради узнаваемости продукции. Таким образом, привычный «Донской табак светлый» получит название «Русский стиль донской светлый». Аналогичный ребрендинг ожидает и «Донской табак темный».
Japan Tobacco International приобрела фабрику «Донской табак» пять лет назад, сейчас выручка компании в России составляет более 400 миллиардов рублей.
Напомним, в прошлом году из-за санкции объемы производства на табачной фабрике Ростова сократились на треть.