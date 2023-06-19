Японцы сменят название ростовским сигаретам «Донской табак» на «Русский стиль»

Сигареты под маркой «Донской табак начали выпускать в начале 1990-х годов на фабрике в Ростове-на-Дону, которая сейчас принадлежит компании Japan Tobacco International. Однако, по данным портала „Блокнот. Ростов“, спустя 30 лет компания приняла решение сократить линейку брендов.