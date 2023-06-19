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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Зафиксировано ухудшение качества воздуха в Торонто из-за лесных пожаров

19 июня 2023, 10:20
Министерство окружающей среды Канады предупредило о плохом качестве воздуха в Торонто и других регионах южного Онтарио из-за клубов дыма от лесных пожаров, происходящих в Квебеке и северо-восточном Онтарио.

Дым от этих пожаров может быть вредным для здоровья даже при низких концентрациях. Погодные условия ожидаются улучшиться, однако качество воздуха и видимость могут колебаться, пишет газета «Известия».

Как отмечается, Торонто имеет уровень 6 по федеральному и провинциальному индексам качества воздуха, что соответствует «умеренному риску». Это второе предупреждение о качестве воздуха, связанное с лесными пожарами, выпущенное Министерством окружающей среды Канады в этом сезоне. В прошлый раз предупреждение действовало четыре дня, и индекс качества воздуха достиг наивысшего уровня 7.

Данные провинции Онтарио показывают, что количество лесных пожаров в 2023 году увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. На данный момент зарегистрировано 54 активных пожара, как сообщило правительство провинции в Twitter.

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