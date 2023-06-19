Главные новости Ростовской области 19 июня

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Аналитики РИА подготовили исследование уровня доходов населения России в 85 субъектах. Эксперты изучали данные по итогам 2022 года. Выяснилось, что среди регионов России Ростовская области занимает 33-е место по уровню доходов населения.
Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Ростовской области составило 1,61. Число граждан, проживающих за чертой бедности, достигло отметки в 10,5% от общего числа всех жителей региона. Несмотря на то, что с прошлого года количество бедных людей сократилось на 1,5 п. п., показатель бедности в Ростовской области достаточно высок. На комфортную жизни денег не хватает каждому десятому жителю региона.
Для сравнения в соседнем Краснодарском крае за чертой бедности проживает 9% населения.
«Ростовские тепловые сети» объявили о новом этапе гидравлических испытаний теплосетей. На этот раз работы затронут Северный жилой микрорайон, Темерник и Ворошиловский район. Горячей воды там не будет, как минимум, с 3 по 14 июля.
Ограничение водоснабжения на Северном коснется улиц Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. На Темернике без горячей воды останутся жители улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко. В Ворошиловском районе отключения ожидаются в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспектов Нагибина и Ленина с улицами Новаторов, Врубовой и переулком Актюбинским.
Уточняется, что, если коммунальщики выявят новые дефекты на теплосетях, включение горячей воды может затянуться на неопределённый срок.
В Следственном комитете региона сообщили, что устанавливают обстоятельства гибели двух мальчиков четырех и 12 лет. Он утонули в Ростове и Аксайском районе 18 июня.
Первый инцидент произошел на частном пляже «Каррера» на Западном. 4-летний мальчик утонул там, пока его родители отвлеклись на отдых. Ребенка искали сотрудники пляжа и отдыхающие. Родители не смогли даже вспомнить, где видели малыша в последний раз. После того, как ребенка достали из воды, его еще можно было спасти. Однако из-за невовремя оказанной первой помощи он умер. На место происшествия уже выезжали власти и следователи. Сейчас по делу назначен ряж экспертиз.
Вторая трагедия произошла неподалеку от станицы Старочеркасской в Аксайском районе. Там 12-летний мальчик пошел купаться в необорудованном для этого месте и утонул, когда по реке проходили баржи. Тело подростка до сих пор не нашли.
В Следкоме пообещали провести проверки по факту гибели детей и принять необходимые процессуальные решения.