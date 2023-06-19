Главные новости Ростовской области 19 июня

Первый инцидент произошел на частном пляже «Каррера» на Западном. 4-летний мальчик утонул там, пока его родители отвлеклись на отдых. Ребенка искали сотрудники пляжа и отдыхающие. Родители не смогли даже вспомнить, где видели малыша в последний раз. После того, как ребенка достали из воды, его еще можно было спасти. Однако из-за невовремя оказанной первой помощи он умер. На место происшествия уже выезжали власти и следователи. Сейчас по делу назначен ряж экспертиз.