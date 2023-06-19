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Жители Ростовской области живут за чертой бедности и купаются в тазах

19 июня 2023, 16:01
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 19 июня
В Ростовской области каждый десятый местный житель находится за чертой бедности, в Ростове в июле стартует новый этап гидравлических испытаний, а на пляжах в регионе в один день погибли двое несовершеннолетних.

Бедность в Ростовской области

Аналитики РИА подготовили исследование уровня доходов населения России в 85 субъектах. Эксперты изучали данные по итогам 2022 года. Выяснилось, что среди регионов России Ростовская области занимает 33-е место по уровню доходов населения.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Ростовской области составило 1,61. Число граждан, проживающих за чертой бедности, достигло отметки в 10,5% от общего числа всех жителей региона. Несмотря на то, что с прошлого года количество бедных людей сократилось на 1,5 п. п., показатель бедности в Ростовской области достаточно высок. На комфортную жизни денег не хватает каждому десятому жителю региона.

Для сравнения в соседнем Краснодарском крае за чертой бедности проживает 9% населения.

В Ростовской области за чертой бедности живет каждый десятый дончанин
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Снова тазы и чайники

«Ростовские тепловые сети» объявили о новом этапе гидравлических испытаний теплосетей. На этот раз работы затронут Северный жилой микрорайон, Темерник и Ворошиловский район. Горячей воды там не будет, как минимум, с 3 по 14 июля.

Ограничение водоснабжения на Северном коснется улиц Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. На Темернике без горячей воды останутся жители улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко. В Ворошиловском районе отключения ожидаются в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспектов Нагибина и Ленина с улицами Новаторов, Врубовой и переулком Актюбинским.

Уточняется, что, если коммунальщики выявят новые дефекты на теплосетях, включение горячей воды может затянуться на неопределённый срок.

Стало известно, когда без горячей воды останутся жители еще трех районов Ростова
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Трагические инциденты

В Следственном комитете региона сообщили, что устанавливают обстоятельства гибели двух мальчиков четырех и 12 лет. Он утонули в Ростове и Аксайском районе 18 июня.

Первый инцидент произошел на частном пляже «Каррера» на Западном. 4-летний мальчик утонул там, пока его родители отвлеклись на отдых. Ребенка искали сотрудники пляжа и отдыхающие. Родители не смогли даже вспомнить, где видели малыша в последний раз. После того, как ребенка достали из воды, его еще можно было спасти. Однако из-за невовремя оказанной первой помощи он умер. На место происшествия уже выезжали власти и следователи. Сейчас по делу назначен ряж экспертиз.

Вторая трагедия произошла неподалеку от станицы Старочеркасской в Аксайском районе. Там 12-летний мальчик пошел купаться в необорудованном для этого месте и утонул, когда по реке проходили баржи. Тело подростка до сих пор не нашли.

В Следкоме пообещали провести проверки по факту гибели детей и принять необходимые процессуальные решения.

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