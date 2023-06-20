Суд приговорил Скворцова к семи годам лишения свободы, на год меньше в тюрьме проведет Моисеенко. Тибию также дали шесть лет, однако отбывать он их будет условно. Также всем троим в течение двух лет запрещается участвовать в работе общественных и религиозных организаций.