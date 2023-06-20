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Активистов «Свидетелей Иеговы» * осудили за экстремизм в Ростовской области

20 июня 2023, 17:36
Фото: 1MI
Таганрогский суд вынес приговор активистам запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*
Таганрогский суд вынес приговор активистам запрещенной организации «Свидетели Иеговы»*, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Суд в Таганроге вынес приговор трем активистам запрещенной секты «Свидетели Иеговы»* Александру Скворцову, Владимиру Моисеенко и Валерию Тибию. Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Деятельностью секты в Таганроге они руководили с 2016 по 2021 год.

Свою вину в содеянном активисты не признали.

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Суд приговорил Скворцова к семи годам лишения свободы, на год меньше в тюрьме проведет Моисеенко. Тибию также дали шесть лет, однако отбывать он их будет условно. Также всем троим в течение двух лет запрещается участвовать в работе общественных и религиозных организаций.

Ранее приверженца другой секты осудили на 15 лет в Ростове.

* — экстремистская запрещенная на территории РФ организация.

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