Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Суд в Таганроге вынес приговор трем активистам запрещенной секты «Свидетели Иеговы»* Александру Скворцову, Владимиру Моисеенко и Валерию Тибию. Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Деятельностью секты в Таганроге они руководили с 2016 по 2021 год.
Свою вину в содеянном активисты не признали.
Суд приговорил Скворцова к семи годам лишения свободы, на год меньше в тюрьме проведет Моисеенко. Тибию также дали шесть лет, однако отбывать он их будет условно. Также всем троим в течение двух лет запрещается участвовать в работе общественных и религиозных организаций.
Ранее приверженца другой секты осудили на 15 лет в Ростове.
* — экстремистская запрещенная на территории РФ организация.