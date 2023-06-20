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«Багровая река»: ростовчане пожаловались на красную жижу, которая стекает в Дон

20 июня 2023, 15:31
Фото: читатели RostovGazeta
Активисты зафиксировали красную жижу, которая из трубы льется в реку Дон в Ростове

Ростовчане пожаловались на ярко-красную жижу, которая стекает в Дон

Жижу ярко-красного цвета, льющуюся в реку Дон в Ростове, в очередной раз зафиксировал местный житель Сергей Кабаненко.

Собеседник рассказывает, что переехал на проживание в Ростов из другого города. Однако два года назад, покупая тут квартиру, изучал окружающую территорию. И тогда в первый раз обнаружил, как в реку Дон, практически в центре Ростова — напротив Театральной площади, сливается красная жижа.

«Тогда я много куда обращался. В Роспотребнадзоре мне сказали, что у них выходные. Я вызвал полицию и МЧС. Написал заявление. Специалисты МЧС взяли пробы воды, постучались в ближайшие предприятия, которые были закрыты, и уехали. Полагаю, что воду, взятую с реки на пробу, никто особо не изучал», — делится мнением Сергей Кабаненко.

Активист добавляет, что сегодня гулял с собакой и обнаружил, что проблема не устранена — красная жижа по-прежнему сливается в Дон.

Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон
Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон
Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон
Красная жижа по-прежнему льется из трубы в Дон
Фото: читатели RostovGazeta

«Сейчас на берегу реки отдыхают и взрослые и дети, купаются, ловят рыбу, а рядом из трубы в Дон льется красная жижа. Да так, что река метров на 20 окрашена в красный цвет», — подчеркивает Кабаненко.

В Минприроды Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что сигнал о льющейся в Дон красной жиже к ним уже поступил.

«Наши инспекторы разберутся в ситуации. Скорее всего, информацию будем направлять в Росприроднадзор потому, что река Дон — это федеральный объект», — подчеркнули в министерстве.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в водоемах Ростовской области этим летом запретили купаться.

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