Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Собеседник рассказывает, что переехал на проживание в Ростов из другого города. Однако два года назад, покупая тут квартиру, изучал окружающую территорию. И тогда в первый раз обнаружил, как в реку Дон, практически в центре Ростова — напротив Театральной площади, сливается красная жижа.
«Тогда я много куда обращался. В Роспотребнадзоре мне сказали, что у них выходные. Я вызвал полицию и МЧС. Написал заявление. Специалисты МЧС взяли пробы воды, постучались в ближайшие предприятия, которые были закрыты, и уехали. Полагаю, что воду, взятую с реки на пробу, никто особо не изучал», — делится мнением Сергей Кабаненко.
Активист добавляет, что сегодня гулял с собакой и обнаружил, что проблема не устранена — красная жижа по-прежнему сливается в Дон.
«Сейчас на берегу реки отдыхают и взрослые и дети, купаются, ловят рыбу, а рядом из трубы в Дон льется красная жижа. Да так, что река метров на 20 окрашена в красный цвет», — подчеркивает Кабаненко.
В Минприроды Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что сигнал о льющейся в Дон красной жиже к ним уже поступил.
«Наши инспекторы разберутся в ситуации. Скорее всего, информацию будем направлять в Росприроднадзор потому, что река Дон — это федеральный объект», — подчеркнули в министерстве.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в водоемах Ростовской области этим летом запретили купаться.