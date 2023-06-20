«Тогда я много куда обращался. В Роспотребнадзоре мне сказали, что у них выходные. Я вызвал полицию и МЧС. Написал заявление. Специалисты МЧС взяли пробы воды, постучались в ближайшие предприятия, которые были закрыты, и уехали. Полагаю, что воду, взятую с реки на пробу, никто особо не изучал», — делится мнением Сергей Кабаненко.