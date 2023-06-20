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Боевик нацбатальона «Айдар» * Мурыга признал вину и раскаялся в содеянном

20 июня 2023, 05:05
Фото: 1MI
Боевик нацбатальона «Айдар»* Мурыга признал вину и раскаялся в содеянном
В Ростове боевик украинского нацбатальона Денис Мурыга объяснил участие в вооруженном формировании отсутствием средств к существованию и заявил, что на его руках нет чужой крови, подробностями последнего слова мужчины поделился портал ТАСС.

Накануне в Южном окружном военном суде с последним словом выступил замкомандира подразделения запрещенного нацбатальона «Айдар»* Денис Мурыга. Издание рассказало, что мужчина полностью признал свою вину в незаконной деятельности и раскаялся, заявив, что на Украине он действовал «по обстоятельствам». Мурыга объяснил свою службу в ВСУ сложной финансовой ситуацией и невозможностью вернуться в Крым.

«На моих руках крови нет, никто не пострадал от моих действий», — в заключение добавил обвиняемый, для которого прокурор запросил 18 лет лишения свободы.

В Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика Мурыги
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Напомним, Мурыгу задержали в прошлом году, его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании, к которому боевик присоединился восемь лет назад. Мужчину подозревают в организации подрыва моста в ЛНР, который привел к гибели сотрудников народной полиции.

Приговор по делу Мурыги собираются огласить во вторник, 20 июня.

* — подразделение Сухопутных войск ВСУ, ранее являвшееся 24-м батальоном территориальной обороны «Айдар» Луганской области. Сам батальон признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена законом.

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