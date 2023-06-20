Накануне в Южном окружном военном суде с последним словом выступил замкомандира подразделения запрещенного нацбатальона «Айдар»* Денис Мурыга. Издание рассказало, что мужчина полностью признал свою вину в незаконной деятельности и раскаялся, заявив, что на Украине он действовал «по обстоятельствам». Мурыга объяснил свою службу в ВСУ сложной финансовой ситуацией и невозможностью вернуться в Крым.