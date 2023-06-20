Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В Ростове под снос решили отдать 144-летний дом на улице Станиславского, 105 в Ростове. Однако жильцы рассказали 1рнд о своем страхе, что дом рухнет раньше расселения. Дело в том, что конкретных сроков чиновники собственникам не назвали. Процедура может затянуться на месяцы или вообще сойти на нет.
Жильцы сетуют, что в доме осыпалась лестница. Электрику там пришлось скрутить изолентой, так как она постоянно искрит. От окна дома идет большая трещина, разрывающая кирпичную кладку. Разрушен в доме и фундамент. Во время дождей в здании течет крыша.
Аварийным дом был признан еще в 2020 году. Однако жильцам сказали, что могут расселить их только в жилье манёвренного фонда, потому что дом в программу переселения из аварийного жилья не включён. Во временные квартиры собственники переселяться отказались.
Выходом для себя они называют выкуп властями квартир по среднерыночной стоимости. На эти деньги собственники хотят сами купить себе жилье. Однако конкретного ответа от чиновников на это предложение они пока не получили.
Ранее сообщалось, что в Ростове аварийный дом в переулке Кривошлыковском, 4 снесут до конца 2023 года.