В Ростове под снос решили отдать 144-летний дом на улице Станиславского, 105 в Ростове. Однако жильцы рассказали 1рнд о своем страхе, что дом рухнет раньше расселения. Дело в том, что конкретных сроков чиновники собственникам не назвали. Процедура может затянуться на месяцы или вообще сойти на нет.