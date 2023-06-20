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Эколог рассказал, как разрушение Каховской ГЭС в будущем повлияет на климат Кубани

20 июня 2023, 04:59
Фото: Администрация Краснодарского края
Подрыв Каховской Гидроэлектростанции через несколько лет приведет к тому, что климат северного Причерноморья станет более засушливым, рассказал эколог Анатолий Баташев.

По словам эксперта, последствия разрушения ГЭС начнут проявляться примерно через три года. Спуск «гигантского озера» приведет пересушиванию водозаборов, сократится поливная зона в Крыму, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Недостаток воды в атмосфере будет сказываться на общей ситуации. Для целого ряда территорий изменится циркуляция ветров, что сделает климат северного Причерноморья более засушливым, отмечает эколог.

Он объяснил, что через Краснодарский край так или иначе проходят ветровые фронты, а значит влажность и температура в атмосфере повысятся.

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Последствия, по словам Баташева, могут быть незаметны большинству людей, однако игнорировать их нельзя. В пример он привел пустыню Сахару, которая когда-то тоже была цветущей.

«Это не локальный сдвиг. Он коснется большой части европейского континента. Серьезное экологическое последствие, которое еще предстоит оценить», — добавил специалист.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил RostovGazeta, что страх от последствий разрушения Каховской ГЭС, изрядно преувеличен.

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