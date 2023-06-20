Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Законопроект о возврате переходов на летнее время планируется внести в Госдуму 21 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Однако мнение россиян об этой инициативе разделилось. На момент публикации материала, в telegram-канале депутата возобновление перевода часов поддержали 38% подписчиков, а против выступили 62%. Всего в опросе на момент публикации приняли участие более 4,4 тысячи человек.
«Насколько я помню, экономия электроэнергии при переводе часов достигает 2%. Но мое мнение — это не совсем так, ведь этот расчет весьма приблизителен», — отмечает Артур Хачатрян.
Экономист разъясняет, что промышленные производства и энергетические компании используют огромный объем электроэнергии. Перевод часов на один час вряд ли существенно повлияет на экономию ресурса. Однако так или иначе, по словам эксперта, экономия все-таки будет.
Напомним, что от постоянного перехода часов на летнее и зимнее время в России решили отказаться еще в 2011 году. Последний раз часы были переведены осенью 2014 года. Тогда по сезону время стало зимним.
«Но мне кажется, перевод часов больше связан с тем, что в свое время мы пытались активно встраиваться в мировые процессы и глобальную экономику. Поэтому пытались подражать и соответствовать общемировым трендам. А поскольку сегодня этот фактор отпал, мы выбрали свой путь развития», — разъясняет экономист.
В то же время эксперт напоминает, что перевод часов приводит к изменению биоритмов человека. А это, в свою очередь, добавляет определенные нагрузки на организм. Для того, чтобы раньше заснуть и вовремя проснуться, многим ростовчанам придется прибегнуть к медикаментозной помощи. Поэтому спикер не исключает, что на момент адаптации к новому распорядку дня, фарминдустрия сможет повысить выручку в определенном сегменте препаратов.
«Однако, на мой взгляд, возобновление перевода стрелок на часах больше связано с тем, что сейчас мы возвращаемся к нашему родному, советско-российскому времяисчислению», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что каждый пятый ростовчанин хочет вернуть переходы на летнее и зимнее время.