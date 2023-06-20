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Экономист пояснил, почему в Ростове решили возродить перевод часов на летнее время

20 июня 2023, 05:02
Фото: 1MI
Ростовский экономист рассказал, почему возрождают перевод часов на летнее время
Аргументом для возвращения перевода часов на летнее время, вероятнее всего, является так называемая экономия электроэнергии, сообщил RostovGazeta ростовский экономист Артур Хачатрян.

Законопроект о возврате переходов на летнее время планируется внести в Госдуму 21 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Однако мнение россиян об этой инициативе разделилось. На момент публикации материала, в telegram-канале депутата возобновление перевода часов поддержали 38% подписчиков, а против выступили 62%. Всего в опросе на момент публикации приняли участие более 4,4 тысячи человек.

«Насколько я помню, экономия электроэнергии при переводе часов достигает 2%. Но мое мнение — это не совсем так, ведь этот расчет весьма приблизителен», — отмечает Артур Хачатрян.

Экономист разъясняет, что промышленные производства и энергетические компании используют огромный объем электроэнергии. Перевод часов на один час вряд ли существенно повлияет на экономию ресурса. Однако так или иначе, по словам эксперта, экономия все-таки будет.

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Напомним, что от постоянного перехода часов на летнее и зимнее время в России решили отказаться еще в 2011 году. Последний раз часы были переведены осенью 2014 года. Тогда по сезону время стало зимним.

«Но мне кажется, перевод часов больше связан с тем, что в свое время мы пытались активно встраиваться в мировые процессы и глобальную экономику. Поэтому пытались подражать и соответствовать общемировым трендам. А поскольку сегодня этот фактор отпал, мы выбрали свой путь развития», — разъясняет экономист.

В то же время эксперт напоминает, что перевод часов приводит к изменению биоритмов человека. А это, в свою очередь, добавляет определенные нагрузки на организм. Для того, чтобы раньше заснуть и вовремя проснуться, многим ростовчанам придется прибегнуть к медикаментозной помощи. Поэтому спикер не исключает, что на момент адаптации к новому распорядку дня, фарминдустрия сможет повысить выручку в определенном сегменте препаратов.

«Однако, на мой взгляд, возобновление перевода стрелок на часах больше связано с тем, что сейчас мы возвращаемся к нашему родному, советско-российскому времяисчислению», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что каждый пятый ростовчанин хочет вернуть переходы на летнее и зимнее время.

Каждый пятый ростовчанин хочет вернуть переходы на летнее и зимнее время
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