В то же время эксперт напоминает, что перевод часов приводит к изменению биоритмов человека. А это, в свою очередь, добавляет определенные нагрузки на организм. Для того, чтобы раньше заснуть и вовремя проснуться, многим ростовчанам придется прибегнуть к медикаментозной помощи. Поэтому спикер не исключает, что на момент адаптации к новому распорядку дня, фарминдустрия сможет повысить выручку в определенном сегменте препаратов.