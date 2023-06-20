Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Прямо на выходе из СИЗО задержан бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Его заподозрили еще в 11 эпизодах злоупотребления полномочиями, уточняет 1рнд.
Сегодня у Майера истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.
Теперь к обвинению чиновника добавили еще 11 новых эпизодов. С чем именно они связаны, пока не уточняется.
Официальных подробностей о задержании бывшего министра пока не поступало.
Ранее ростовчане посчитали слишком мягким приговор бывшему министру ЖКХ Майеру.