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Экс-главу ЖКХ Ростовской области обвинили еще в 11 эпизодах превышения полномочий

20 июня 2023, 13:31
Фото: Правительство Ростовской области
Андрей Майер
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера заподозрили еще в 11 фактах злоупотребления полномочиями, пишут СМИ.

Прямо на выходе из СИЗО задержан бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Его заподозрили еще в 11 эпизодах злоупотребления полномочиями, уточняет 1рнд.

Сегодня у Майера истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.

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Теперь к обвинению чиновника добавили еще 11 новых эпизодов. С чем именно они связаны, пока не уточняется.

Официальных подробностей о задержании бывшего министра пока не поступало.

Ранее ростовчане посчитали слишком мягким приговор бывшему министру ЖКХ Майеру.

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