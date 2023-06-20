Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Портал 1Rnd со ссылкой на адвоката Владимира Чеснокова рассказал, что во вторник, 20 июня, экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО №4. По словам источника, Кировский суд приговорил его подзащитного к трем годам и пяти месяцам колонии, сегодня Майер собирался покинуть СИЗО из-за истечения срока наказания.
Однако на выходе из изолятора его встретила жена с оперативниками, которые ждали бывшего чиновника из-за вскрывшихся эпизодов злоупотребления полномочиями. Владимир Чесноков рассказал, что к обвинению добавили 11 новых эпизодов правонарушений, из-за которых Майер был задержан.
Подробности новых эпизодов пока неизвестны ни подозреваемому, ни его защитникам.
Информация пока не получила подтверждение в официальных источниках, данные проверяются.
Ранее заседание по делу бывшего министра ЖКХ перенесли на 27 июня.