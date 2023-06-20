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Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО

20 июня 2023, 09:30
Фото: Правительство РО
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО
В Ростовской области бывшего министра ЖКХ Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО №4 из-за 11 дополнительных эпизодов злоупотребления полномочиями, об этом рассказали донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на адвоката Владимира Чеснокова рассказал, что во вторник, 20 июня, экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО №4. По словам источника, Кировский суд приговорил его подзащитного к трем годам и пяти месяцам колонии, сегодня Майер собирался покинуть СИЗО из-за истечения срока наказания.

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Однако на выходе из изолятора его встретила жена с оперативниками, которые ждали бывшего чиновника из-за вскрывшихся эпизодов злоупотребления полномочиями. Владимир Чесноков рассказал, что к обвинению добавили 11 новых эпизодов правонарушений, из-за которых Майер был задержан.

Подробности новых эпизодов пока неизвестны ни подозреваемому, ни его защитникам.

Информация пока не получила подтверждение в официальных источниках, данные проверяются.

Ранее заседание по делу бывшего министра ЖКХ перенесли на 27 июня.

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