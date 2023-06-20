Портал 1Rnd со ссылкой на адвоката Владимира Чеснокова рассказал, что во вторник, 20 июня, экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО №4. По словам источника, Кировский суд приговорил его подзащитного к трем годам и пяти месяцам колонии, сегодня Майер собирался покинуть СИЗО из-за истечения срока наказания.