Эксперты: Большинство инфарктов и инсультов происходят в понедельник

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
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Согласно полученной информации, уровень сегмента ST на кардиограмме в большинстве случаев повышается именно в понедельник. Это является показателем возможной серьезной проблемы с работой желудочков миокарда. Результаты исследования были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Причины этой закономерности в настоящее время изучаются учеными. Однако, вероятно, резкая смена обстановки — от выходных к рабочей неделе — играет роль. Многие люди испытывают сильный стресс, и организм не справляется с негативным гормональным всплеском. Это означает, что большинство людей не успевает полностью справиться со стрессом, накопленным за неделю. Такое состояние может привести к серьезным последствиям для здоровья — остановке сердца или проблемам с предсердиями. Поэтому важно уделять внимание своему ментальному здоровью и уметь разделять работу и отдых.
Врач-кардиолог Ольга Якушева в интервью изданию подчеркивает, что важно научиться справляться со стрессом и находить активные увлечения, которые помогут выплеснуть эмоции. Это также поможет избежать возможных проблем и сохранить здоровье сердца.