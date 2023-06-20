Эксперты: Большинство инфарктов и инсультов происходят в понедельник

Причины этой закономерности в настоящее время изучаются учеными. Однако, вероятно, резкая смена обстановки — от выходных к рабочей неделе — играет роль. Многие люди испытывают сильный стресс, и организм не справляется с негативным гормональным всплеском. Это означает, что большинство людей не успевает полностью справиться со стрессом, накопленным за неделю. Такое состояние может привести к серьезным последствиям для здоровья — остановке сердца или проблемам с предсердиями. Поэтому важно уделять внимание своему ментальному здоровью и уметь разделять работу и отдых.