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Published Сегодня, 20:52

Modified Сегодня, 20:56

Updated Сегодня, 20:56

Эксперты: Большинство инфарктов и инсультов происходят в понедельник

20 июня 2023, 20:52
Ученые из Ирландии провели исследование и выяснили, что наиболее опасным для здоровья днем недели считается понедельник. Исследование было проведено на более чем 10 тысячах людей, которые перенесли инфаркт или инсульт.

Согласно полученной информации, уровень сегмента ST на кардиограмме в большинстве случаев повышается именно в понедельник. Это является показателем возможной серьезной проблемы с работой желудочков миокарда. Результаты исследования были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Причины этой закономерности в настоящее время изучаются учеными. Однако, вероятно, резкая смена обстановки — от выходных к рабочей неделе — играет роль. Многие люди испытывают сильный стресс, и организм не справляется с негативным гормональным всплеском. Это означает, что большинство людей не успевает полностью справиться со стрессом, накопленным за неделю. Такое состояние может привести к серьезным последствиям для здоровья — остановке сердца или проблемам с предсердиями. Поэтому важно уделять внимание своему ментальному здоровью и уметь разделять работу и отдых.

Врач-кардиолог Ольга Якушева в интервью изданию подчеркивает, что важно научиться справляться со стрессом и находить активные увлечения, которые помогут выплеснуть эмоции. Это также поможет избежать возможных проблем и сохранить здоровье сердца.

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