Эксперты от ОМС создают механизмы сопровождения участников СВО

«Новшество позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч — для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации», — рассказал Баланин.