Эксперты от ОМС создают механизмы сопровождения участников СВО

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Одной из ключевых задач в этом направлении является информирование и сопровождение застрахованных бойцов, участвующих в спецоперации, пишет издание newizv.ru.
Представители фонда сообщили, что в рамках мероприятий по реабилитации в 2023 году для владельцев полисов ОМС предусмотрено 983 800 случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 000 предназначено для участников СВО. Еще 60 000 случаев госпитализации предусмотрено в федеральные медучреждения.
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин сообщил, что сопровождение военных, участвующих в СВО, представляет важность не только в плане решения государственных задач, но и в отношении внедрения системы общего медицинского страхования в реабилитационную инфраструктуру.
Баланин отметил, что уже существует норматив для проведения реабилитационных мероприятий в дневных стационарах.
«Новшество позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч — для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации», — рассказал Баланин.
Председатель ФФОМС пояснил, что все эти объемы предполагают оказание медицинской помощи гражданам с множественными травмами.
Вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов со своей стороны отметил, что в медучреждения поступают запросы по данному направлению от представителей органов исполнительной власти в субъектах и фондов, которые занимаются поддержкой участников спецоперации.
Сейчас страховые компании работают над созданием механизмов взаимодействия и поддержки участников СВО и их семей. Особую актуальность при этом представляют вопросы индивидуального сопровождения при получении медпомощи.
В повестку совещания также вошли вопросы, связанные с работой в общей информационной системе и межведомственным сотрудничеством.