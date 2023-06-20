Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на главу Ростовского гидрометцентра Елену Назарову рассказал, когда летом ожидается пик жары.
По словам специалиста, самыми жаркими месяцами станут июль и август, и хотя температурный режим будет находиться в пределах нормы, жителям западных районов Ростовской области следует готовиться к непривычной жаре.
Метеоролог рассказала, что в последнюю декаду июня в Ростовской области выпадет некоторое количество осадков, но все будет в пределах сезонной нормы. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +32 градусов.
В июле жители Ростовской области могут рассчитывать на умеренные дожди с грозами, шквалистым ветром и низкой вероятностью града. Ночная температура воздуха составит от +17 до +24 градусов, днем воздух будет прогреваться до +34 градусов. При этом в июле, как и в августе есть возможность повышения температуры до +37–39 градусов.
Август станет самым засушливым и жарким месяцем с низкой вероятностью осадков и редкими дождями. Ночью дончанам придется бороться с жарой от +25 до +30 градусов, а днем температура будет не ниже +35 градусов. Чаще всего показатели будут колебаться в пределах +39 градусов, но может стать еще жарче.