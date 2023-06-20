В июле жители Ростовской области могут рассчитывать на умеренные дожди с грозами, шквалистым ветром и низкой вероятностью града. Ночная температура воздуха составит от +17 до +24 градусов, днем воздух будет прогреваться до +34 градусов. При этом в июле, как и в августе есть возможность повышения температуры до +37–39 градусов.