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Глава гидрометцентра сделала прогноз о самых жарких днях лета в Ростовской области

20 июня 2023, 09:03
Фото: 1MI
Глава гидрометцентра сделала прогноз о самых жарких днях лета в Ростовской области
Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, когда дончанам ожидать самые жаркие дни лета, подробным прогнозом поделились донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на главу Ростовского гидрометцентра Елену Назарову рассказал, когда летом ожидается пик жары.

По словам специалиста, самыми жаркими месяцами станут июль и август, и хотя температурный режим будет находиться в пределах нормы, жителям западных районов Ростовской области следует готовиться к непривычной жаре.

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать адской жары в Ростовской области
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Метеоролог рассказала, что в последнюю декаду июня в Ростовской области выпадет некоторое количество осадков, но все будет в пределах сезонной нормы. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +32 градусов.

В июле жители Ростовской области могут рассчитывать на умеренные дожди с грозами, шквалистым ветром и низкой вероятностью града. Ночная температура воздуха составит от +17 до +24 градусов, днем воздух будет прогреваться до +34 градусов. При этом в июле, как и в августе есть возможность повышения температуры до +37–39 градусов.

Август станет самым засушливым и жарким месяцем с низкой вероятностью осадков и редкими дождями. Ночью дончанам придется бороться с жарой от +25 до +30 градусов, а днем температура будет не ниже +35 градусов. Чаще всего показатели будут колебаться в пределах +39 градусов, но может стать еще жарче.

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