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Горячую воду жителям Западного в Ростове дадут не раньше 24 июня

20 июня 2023, 17:59
Фото: rostovgazeta.ru
Срок подачи горячей воды на Западном в Ростове перенесли на 24 июня
Срок подачи горячей воды на Западном в Ростове перенесли на 24 июня, сообщили власти города.

«Ростовские тепловые сети» в очередной раз перенесли сроки подачи горячей воды на Западном в Ростове. Власти города заявили ростовчанам, что после испытаний тепловых сетей принято решение полностью заменить порядка 150 метров тепломагистрали.

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Работы будут идти, как минимум, до 24 июня.

Напомним, жители Западного в Ростове живут без горячей воды с 14 мая. Изначально воду отключали до 7 июня. Затем сроки продлевали до 12 июня.

В июле горячую воду начнут отключать у жителей Северного, Военведа и Темерника в Ростове.

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