Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
«Ростовские тепловые сети» в очередной раз перенесли сроки подачи горячей воды на Западном в Ростове. Власти города заявили ростовчанам, что после испытаний тепловых сетей принято решение полностью заменить порядка 150 метров тепломагистрали.
Работы будут идти, как минимум, до 24 июня.
Напомним, жители Западного в Ростове живут без горячей воды с 14 мая. Изначально воду отключали до 7 июня. Затем сроки продлевали до 12 июня.
В июле горячую воду начнут отключать у жителей Северного, Военведа и Темерника в Ростове.