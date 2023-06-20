Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В зоне спецоперации погиб 27-летний уроженец Ростовской области Николай Черняга. До того, как отправиться на фронт, молодой человек выступал в качестве вратаря за хоккейный клуб «Варяги» из Новочеркасска.
На СВО Черняга отправился после заключения военного контракта. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.
Donday пишет, что молодой человек был успешным спортсменом и неоднократно признавался лучшим игроком матчей. Коллеги отзываются о нем как о настоящем профессионале.
Дома военнослужащего не дождался 4-летний сын.
Официально Минобороны о гибели бойца сообщать не стало. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta рассказала, как раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения.