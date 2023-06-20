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Хоккеист Николай Черняга из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

20 июня 2023, 15:29
Фото: 1MI
Николай Черняга из Ростовской области получил смертельное ранение в зоне СВО
27-летний хоккеист Николай Черняга из Ростовской области получил смертельное ранение в зоне СВО, пишут СМИ.

В зоне спецоперации погиб 27-летний уроженец Ростовской области Николай Черняга. До того, как отправиться на фронт, молодой человек выступал в качестве вратаря за хоккейный клуб «Варяги» из Новочеркасска.

На СВО Черняга отправился после заключения военного контракта. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.

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Donday пишет, что молодой человек был успешным спортсменом и неоднократно признавался лучшим игроком матчей. Коллеги отзываются о нем как о настоящем профессионале.

Дома военнослужащего не дождался 4-летний сын.

Официально Минобороны о гибели бойца сообщать не стало. Информация уточняется.

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