Илья Баланин сообщил о новшествах в системе ОМС в 2023 году

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Базовая программа общего медицинского страхования (ОМС) делает акцент на оказании медпомощи гражданам, у которых есть хронические заболевания, пишет издание zdorovayarossia.ru.
В этом году впервые был установлен средний норматив комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении. Это сделано для своевременного выявления, предупреждения осложнений и обострения заболеваний. В том числе это распространяется на пациентов с онкологией, болезнями кровеносной системы и сахарным диабетом. Отмечается, что общий размер финансирования для диспансерного наблюдения составит 57,6 миллиарда рублей.
По словам председателя ФФОМС Ильи Баланина, изменение способа оплаты профилактических медосмотров и диспансеризации обеспечит более эффективное расходование средств ОМС. В частности, речь идет об углубленной диспансеризации и диспансерном наблюдении за единицу объема медпомощи. Кроме этого, такой подход будет стимулировать медицинские учреждения проводить мероприятия по профилактике и диспансерное наблюдение застрахованных граждан.
Основное внимание по-прежнему будут уделять профилактическим осмотрам и диспансеризации, в том числе углубленной, после перенесенного коронавируса. По словам Ильи Баланина, за счет средств ОМС будет производиться оплата медреабилитации и диспансерного наблюдения. Кроме этого, финансирование предусмотрено для проведения школ сахарного диабета. Речь идет о возможности отслеживать состояние здоровья пациентов с таким заболеванием во избежание повышенных рисков для здоровья.
Российское правительство прописало также гарантии на проведение тестирования на грипп или ОРВИ для пациентов, у которых есть соответствующие показания к этому.
Значительные изменения произошли и в работе с пациентами, которые требуют предоставления специализированной высокотехнологичной медпомощи. Так, с 2021 года для таких граждан упростилась процедура выбора клиник за пределами своего региона. Оплата помощи в федеральных медучреждениях напрямую из бюджета ФФОМС продемонстрировала свою эффективность, сделав более доступной высокотехнологичную медицинскую помощь в крупнейших медцентрах России. В 2022 году в федеральных медучреждениях было зарегистрировано два миллиона оказанных случаев специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, на общую сумму 157 миллиардов рублей. Самыми востребованными направлениями медпомощи в прошлом году оказались офтальмология (более 256 000 случаев лечения), онкология (более 248 000), а также акушерство и гинекология (170 000) и сердечно-сосудистая хирургия (более 150 000).
Отметим, что в апреле 2022 года в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесли поправки. После этого медучреждения федерального уровня получили право предоставления высокотехнологичных видов помощи с использованием уникальных методов лечения за счет средств ОМС.
В этом году 86,3 миллиона граждан по полису ОМС смогут пройти профилактические мероприятия. В том числе 11 миллионов пройдут углубленную диспансеризацию, а 37,8 миллиона россиян получат возможность диспансерного наблюдения. Амбулаторно медицинскую реабилитацию смогут пройти 427 100 человек.