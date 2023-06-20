Илья Баланин сообщил о новшествах в системе ОМС в 2023 году

Значительные изменения произошли и в работе с пациентами, которые требуют предоставления специализированной высокотехнологичной медпомощи. Так, с 2021 года для таких граждан упростилась процедура выбора клиник за пределами своего региона. Оплата помощи в федеральных медучреждениях напрямую из бюджета ФФОМС продемонстрировала свою эффективность, сделав более доступной высокотехнологичную медицинскую помощь в крупнейших медцентрах России. В 2022 году в федеральных медучреждениях было зарегистрировано два миллиона оказанных случаев специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, на общую сумму 157 миллиардов рублей. Самыми востребованными направлениями медпомощи в прошлом году оказались офтальмология (более 256 000 случаев лечения), онкология (более 248 000), а также акушерство и гинекология (170 000) и сердечно-сосудистая хирургия (более 150 000).