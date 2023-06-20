Новый поворот появился в скандале с купанием фермера Дмитрия Ганженко и чиновника Максима Маслакова в чане с молоком в Семикаракорском районе. Don Mash пишет, что фермер решил обратиться в полицию. Он хочет привлечь к ответственности всех, кто рассылал видео с пикантными развлечениями мужчин.