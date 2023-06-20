rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Изображение материала

Искупавшийся в молоке ростовский фермер обратился в полицию из-за скандального видео

20 июня 2023, 13:05
Фото: pxhere.com
Искупавшийся в молоке ростовский фермер обратился в полицию из-за скандального видео
Фермер Дмитрий Ганженко, искупавшийся в чане с молоком вместе с другом-чиновником, хочет привлечь к ответственности всех, кто распространял в сети видео с его развлечениями, пишут Telegram-каналы.

Новый поворот появился в скандале с купанием фермера Дмитрия Ганженко и чиновника Максима Маслакова в чане с молоком в Семикаракорском районе. Don Mash пишет, что фермер решил обратиться в полицию. Он хочет привлечь к ответственности всех, кто рассылал видео с пикантными развлечениями мужчин.

По мнению Ганженко, распространители видео нарушили право на частную жизнь фермера и чиновника. За это на них должны быть возбуждены уголовные дела.

Еще одну ферму проверят после пикантного купания мужчин в молоке в Ростовской области
Узнать подробнее

Однако фермер не уточнил, каким образом полиция будет вычислять распространителей видео, а также имеет ли «веселый молочник» какие-либо претензии к СМИ.

Напомним, приятеля Ганженко чиновника Максима Маслакова ранее уволили из местной администрации в Семикаракорском Ростовской области.

Читайте также:
Власти в Ростовской области отреагировали на видео с голым коллегой в чане с молокомФермер и экс-полицейский извинились за купание в чане с молоком в Ростовской областиКазачий совет оценит купания фермера и экс-полицейского в молоке в Ростовской области
#Общество#Новости#Ростовская область#Семикаракорский район#18+#Происшествие#Соцсети#Алина Заярная
Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО
Сегодня, 09:30
В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
Сегодня, 09:49
Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря
Сегодня, 07:00
В Ростове один из шести задержанных хакеров жертвовал средства фондам помощи Донбассу
Сегодня, 06:50
В Сети появились кадры массовой драки с вооруженным ростовчанином в многотысячном ЖК
Сегодня, 06:15
В Ростове запустят производство беспилотников
Сегодня, 05:57