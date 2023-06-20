Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Новый поворот появился в скандале с купанием фермера Дмитрия Ганженко и чиновника Максима Маслакова в чане с молоком в Семикаракорском районе. Don Mash пишет, что фермер решил обратиться в полицию. Он хочет привлечь к ответственности всех, кто рассылал видео с пикантными развлечениями мужчин.
По мнению Ганженко, распространители видео нарушили право на частную жизнь фермера и чиновника. За это на них должны быть возбуждены уголовные дела.
Однако фермер не уточнил, каким образом полиция будет вычислять распространителей видео, а также имеет ли «веселый молочник» какие-либо претензии к СМИ.
Напомним, приятеля Ганженко чиновника Максима Маслакова ранее уволили из местной администрации в Семикаракорском Ростовской области.