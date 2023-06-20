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Меньше половины дорог в Ростове соответствуют положенным нормативам

20 июня 2023, 16:47
Фото: 1MI
Лишь 44% дорог в Ростове соответствуют положенным нормативам
Лишь 44% дорог в Ростове соответствуют положенным нормативам, сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Симков.

Заместитель главы администрации Ростова Дмитрий Симков заявил, что в городе лишь 44% дорог соответствуют положенным нормативам. Это выяснилось после проведения анализа выполнения городской программы развития транспорта и инфраструктуры.

Власти утверждают, что с 2019 года в Ростове отремонтировано 145 дорог, асфальтовое покрытие появилось на 41 грунтовой дороге. Однако этих темпов работ недостаточно. Согласно базовому показателю, в Ростове в 2023 году нормативам должны были соответствовать 58,9% дорог. Но городу не получилось дойти и до 50%.

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Симков видит проблему в недостаточных темпах ремонта грунтовых дорог. Однако здесь главной проблемой является недостаток финансирования. Как будет решаться этот вопрос, пока остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в Ростове на ремонт тротуаров выделили 2,5 миллиона рублей.

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