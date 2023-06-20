Власти утверждают, что с 2019 года в Ростове отремонтировано 145 дорог, асфальтовое покрытие появилось на 41 грунтовой дороге. Однако этих темпов работ недостаточно. Согласно базовому показателю, в Ростове в 2023 году нормативам должны были соответствовать 58,9% дорог. Но городу не получилось дойти и до 50%.