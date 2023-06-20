Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Ростове могилы бойцов, погибших в спецоперации, будут оформлять в едином стиле. Об этом чиновников попросили родственники военнослужащих.
Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил, что сейчас бойцов, посмертно награжденных Орденом мужества или медалью «За отвагу», хоронят на Северном кладбище и на кладбище «Ростовское». Родственники хотят, чтобы могилы военнослужащих были выполнены в едином стиле. Для этого необходимо внести изменения в муниципальное законодательство.
Благодаря принятым правкам власти имеют право создавать места воинских захоронений, а муниципальное похоронное предприятие — содержать их. Как именно будут оформляться могилы героев, власти обозначат после согласований с родственниками и военкоматами.
Ранее раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения.