Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил, что сейчас бойцов, посмертно награжденных Орденом мужества или медалью «За отвагу», хоронят на Северном кладбище и на кладбище «Ростовское». Родственники хотят, чтобы могилы военнослужащих были выполнены в едином стиле. Для этого необходимо внести изменения в муниципальное законодательство.