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Могилы героически погибших в СВО бойцов будут оформлять в едином стиле в Ростове

20 июня 2023, 15:32
Фото: 1MI
Места захоронения бойцов, погибших в СВО, будут оформлять в едином стиле
Места захоронения бойцов, погибших в СВО, будут оформлять в едином стиле, речь об этом зашла на заседании городской Думы 20 июня.

В Ростове могилы бойцов, погибших в спецоперации, будут оформлять в едином стиле. Об этом чиновников попросили родственники военнослужащих.

Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил, что сейчас бойцов, посмертно награжденных Орденом мужества или медалью «За отвагу», хоронят на Северном кладбище и на кладбище «Ростовское». Родственники хотят, чтобы могилы военнослужащих были выполнены в едином стиле. Для этого необходимо внести изменения в муниципальное законодательство.

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Благодаря принятым правкам власти имеют право создавать места воинских захоронений, а муниципальное похоронное предприятие — содержать их. Как именно будут оформляться могилы героев, власти обозначат после согласований с родственниками и военкоматами.

Ранее раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения.

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