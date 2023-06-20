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МТС Банк предлагает собрать вклад-конструктор

20 июня 2023, 09:47
МТС Банк запустил универсальный вклад-конструктор «МТС Вклад», предоставив ростовчанам возможность самим собирать свой вклад из опций, отвечающих запросам каждого клиента.

Финальная доходность закладывается условиями, выбранными клиентом по вкладу, такими, как: возможностьпополнения и/или частичного снятия, срок размещения, размер неснижаемого остатка, способ выплаты процентов, а также от надбавок для отдельных категорий клиентов.

Банк предлагает следующие опции на выбор:

• семь различных сроков вклада: от трех месяцев до трех лет;

• пополнение и/или частичное снятие денежных средств или вклад без таких возможностей;

• размер неснижаемого остатка;

• способ начисления и выплаты процентов: ежемесячно на счет вклада (капитализация) с выплатой в конце срока, на отдельный от счета вклада счет или в дату открытия вклада за весь срок действия вклада.

— Что касается продуктовой линейки по вкладам мы — для удобства выбора — пошли по пути упрощения и сокращения: теперь клиентам не придется тратить время, чтобы разбираться в условиях каждого вклада и выбирать подходящий. Созданный нами флагманский «МТС Вклад» полностью адаптирован к текущим потребностям клиентов: вкладчик сам определяет, какие опции для него важны для того, чтобы собрать свой вклад и сразу получить расчет доходности, — рассказывает директор по развитию клиентов состоятельного сегмента и частного банковского обслуживания МТС Банка Маргарита Васильева.

Для первоначального взноса на вклад минимальная сумма составляет: 10 тысяч рублей — по депозиту без пополнения и снятия или 100 тысяч рублей — при использовании перечисленных опций. Максимальная сумма вклада зависит от дополнительных условий по вкладу. В «МТС Вклад» предусмотрена автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада осуществляется по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклад-конструктор «МТС Вклад» с новыми опциями можно в офисе МТС Банка, на сайте или в мобильном приложении.

#Елена Янкевич
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