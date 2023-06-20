МТС Банк предлагает собрать вклад-конструктор

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Финальная доходность закладывается условиями, выбранными клиентом по вкладу, такими, как: возможностьпополнения и/или частичного снятия, срок размещения, размер неснижаемого остатка, способ выплаты процентов, а также от надбавок для отдельных категорий клиентов.
Банк предлагает следующие опции на выбор:
• семь различных сроков вклада: от трех месяцев до трех лет;
• пополнение и/или частичное снятие денежных средств или вклад без таких возможностей;
• размер неснижаемого остатка;
• способ начисления и выплаты процентов: ежемесячно на счет вклада (капитализация) с выплатой в конце срока, на отдельный от счета вклада счет или в дату открытия вклада за весь срок действия вклада.
— Что касается продуктовой линейки по вкладам мы — для удобства выбора — пошли по пути упрощения и сокращения: теперь клиентам не придется тратить время, чтобы разбираться в условиях каждого вклада и выбирать подходящий. Созданный нами флагманский «МТС Вклад» полностью адаптирован к текущим потребностям клиентов: вкладчик сам определяет, какие опции для него важны для того, чтобы собрать свой вклад и сразу получить расчет доходности, — рассказывает директор по развитию клиентов состоятельного сегмента и частного банковского обслуживания МТС Банка Маргарита Васильева.
Для первоначального взноса на вклад минимальная сумма составляет: 10 тысяч рублей — по депозиту без пополнения и снятия или 100 тысяч рублей — при использовании перечисленных опций. Максимальная сумма вклада зависит от дополнительных условий по вкладу. В «МТС Вклад» предусмотрена автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада осуществляется по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить вклад-конструктор «МТС Вклад» с новыми опциями можно в офисе МТС Банка, на сайте или в мобильном приложении.