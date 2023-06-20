МТС Банк предлагает собрать вклад-конструктор

— Что касается продуктовой линейки по вкладам мы — для удобства выбора — пошли по пути упрощения и сокращения: теперь клиентам не придется тратить время, чтобы разбираться в условиях каждого вклада и выбирать подходящий. Созданный нами флагманский «МТС Вклад» полностью адаптирован к текущим потребностям клиентов: вкладчик сам определяет, какие опции для него важны для того, чтобы собрать свой вклад и сразу получить расчет доходности, — рассказывает директор по развитию клиентов состоятельного сегмента и частного банковского обслуживания МТС Банка Маргарита Васильева.