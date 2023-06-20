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В Ростовской области с понедельника, 19 июня, изменилось движение на участке трассы А-280 «Ростов — Таганрог».
ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявили, что закрыли две правые полосы движения на участке с 15-го по 20-й километры трассы на период капитального ремонта дорожного полотна. В это время движение будет организовано по оставшимся двум полосам. После завершения ремонта рабочие переключат движение на готовые полосы и займутся обновлением оставшихся.
Напомним, капремонт начался в августе 2022 года и идет в соответствии с установленным графиком. До октября следующего года дорожные рабочие произведут замену дорожного полотна и ремонт моста через Мокрый Чалтырь, здесь же устроят очистные сооружения, оборудуют обочины и остановочные полосы.
Ранее в Ростове на ремонт тротуаров выделили 2,5 миллиона рублей.