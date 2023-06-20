rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Изображение материала

На трассе «Ростов — Таганрог» закрыли две полосы с 19 июня

20 июня 2023, 05:45
Фото: donland.ru
На трассе «Ростов — Таганрог» закрыли две полосы с 19 июня
В Ростовской области закрыли движение по двум полосам автодороги «Ростов-на-Дону — Таганрог» с 19 июня, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В Ростовской области с понедельника, 19 июня, изменилось движение на участке трассы А-280 «Ростов — Таганрог».

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявили, что закрыли две правые полосы движения на участке с 15-го по 20-й километры трассы на период капитального ремонта дорожного полотна. В это время движение будет организовано по оставшимся двум полосам. После завершения ремонта рабочие переключат движение на готовые полосы и займутся обновлением оставшихся.

Трассу Ростов — Ставрополь парализовала пробка из-за ремонта дорог 17 июня
Узнать подробнее

Напомним, капремонт начался в августе 2022 года и идет в соответствии с установленным графиком. До октября следующего года дорожные рабочие произведут замену дорожного полотна и ремонт моста через Мокрый Чалтырь, здесь же устроят очистные сооружения, оборудуют обочины и остановочные полосы.

Ранее в Ростове на ремонт тротуаров выделили 2,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Ремонт дорог и КПП на границе с ЛНР и ДНР продолжается в Ростовской областиДвижение через мост под Каменском открыли после ремонта и больших пробокНа ремонт внутриквартальных проездов в Ростове потратят 80,5 миллионов рублей
#Надежда Пустяк#Транспорт#Ремонт#Ремонт дорог#Ремонт дорог в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог
Подпишитесь
Назначенный в мае глава департамента ЖКХ Ростова Алексей Пономарев покинул свой пост
Вчера, 17:45
Ростовские врачи выступили против возобновления перехода на летнее и зимнее время
Вчера, 21:22
Зоолог рассказал, когда в Ростове из-за миграции птиц с Украины ждать вспышку гриппа
Сегодня, 04:54
Эколог рассказал, как разрушение Каховской ГЭС в будущем повлияет на климат Кубани
Сегодня, 04:59
В Ростове запустят производство беспилотников
Сегодня, 05:57