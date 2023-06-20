ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявили, что закрыли две правые полосы движения на участке с 15-го по 20-й километры трассы на период капитального ремонта дорожного полотна. В это время движение будет организовано по оставшимся двум полосам. После завершения ремонта рабочие переключат движение на готовые полосы и займутся обновлением оставшихся.