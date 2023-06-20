rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Изображение материала

«Никогда такого не было»: ростовчане строят версии о происхождении следов в небе

20 июня 2023, 11:20
Фото: pxhere.com
«Никогда такого не было»: ростовчане строят версии о происхождении следов в небе

Ростовчане строят предположения о происхождении следов в небе на городом

В Ростове и Батайске днем 20 июня заметили следы в небе неизвестного происхождения, часть жителей заподозрила, что это следы от работы ПВО, мнение общественности появилось в соцсетях.

Напомним, около 12.30 мск в Ростове и Батайске стали поступать сообщения от местных жителей, которые заметили следы в небе над городом. Спиралеобразный след замечали в Северном районе в Батайске, Кировском и Ленинском районах Ростова. Вместе с ними в издание поступили сообщения о хлопке, который было слышно в центре Ростова.

Значительная часть жителей предполагает, что источником этих следов стала работа систем ПВО в небе над южной столицей, а некоторые считают, что ростовчане слишком остро реагируют на полет самолета.

В Сети появилось видео странных инверсионных следов в небе над Ростовом
Узнать подробнее

«А в Тагане тоже видно было», «И в Неклиновском районе тоже в селе Троицкое», — сообщили дончане.

«С Портовой[прим. редакции — ЗЖМ Ростова] тоже было видно, думали, сбили что-то», «На Орджоникидзе слышно было[прим. редакции — хлопок]», — добавили ростовчане.

«Постоянно какие-то следы на небе, просто сегодня облаков нет», «Никогда такого не было и вот опять», — заметили дончане, добавив, что нет поводов для беспокойства.

«Да это аисты летели и пукали», «Это гороховый суп в Карлсоне», — решили разрядить обстановку другие местные жители.

Читайте также:
В Сети появилось видео странных инверсионных следов в небе над РостовомСтали известны подробности следов в небе над Ростовом 20 июняВ Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#18+#Происшествие в Ростовской области#Следы в небе над Ростовом#ПВО#Мнение общественности#Самолет#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Неклиновский район#Батайск#Азовский район
Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО
Сегодня, 09:30
В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
Сегодня, 09:49
Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря
Сегодня, 07:00
В Ростове один из шести задержанных хакеров жертвовал средства фондам помощи Донбассу
Сегодня, 06:50
В Сети появились кадры массовой драки с вооруженным ростовчанином в многотысячном ЖК
Сегодня, 06:15
В Ростове запустят производство беспилотников
Сегодня, 05:57