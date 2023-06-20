«Никогда такого не было»: ростовчане строят версии о происхождении следов в небе

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Напомним, около 12.30 мск в Ростове и Батайске стали поступать сообщения от местных жителей, которые заметили следы в небе над городом. Спиралеобразный след замечали в Северном районе в Батайске, Кировском и Ленинском районах Ростова. Вместе с ними в издание поступили сообщения о хлопке, который было слышно в центре Ростова.
Значительная часть жителей предполагает, что источником этих следов стала работа систем ПВО в небе над южной столицей, а некоторые считают, что ростовчане слишком остро реагируют на полет самолета.
«А в Тагане тоже видно было», «И в Неклиновском районе тоже в селе Троицкое», — сообщили дончане.
«С Портовой[прим. редакции — ЗЖМ Ростова] тоже было видно, думали, сбили что-то», «На Орджоникидзе слышно было[прим. редакции — хлопок]», — добавили ростовчане.
«Постоянно какие-то следы на небе, просто сегодня облаков нет», «Никогда такого не было и вот опять», — заметили дончане, добавив, что нет поводов для беспокойства.
«Да это аисты летели и пукали», «Это гороховый суп в Карлсоне», — решили разрядить обстановку другие местные жители.