«Никогда такого не было»: ростовчане строят версии о происхождении следов в небе

Напомним, около 12.30 мск в Ростове и Батайске стали поступать сообщения от местных жителей, которые заметили следы в небе над городом. Спиралеобразный след замечали в Северном районе в Батайске, Кировском и Ленинском районах Ростова. Вместе с ними в издание поступили сообщения о хлопке, который было слышно в центре Ростова.