Ростовские депутаты определили, по каким нормам будет происходить жилищное строительство в городе до 2035 года. Парламентарии, в частности, прописали, что в городе должно увеличиться количество детских садов. На тысячу местных жителей должно приходиться 55 мест в дошкольном учреждении.