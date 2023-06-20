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Нормы проектирования в историческом центре утвердили в Ростове

20 июня 2023, 17:45
Фото: rostovgazeta.ru
Нормы градостроительного проектирования утвердили депутаты в Ростове
Нормы градостроительного проектирования утвердили депутаты в Ростове, они будут актуальны до 2025 года.

Ростовские депутаты определили, по каким нормам будет происходить жилищное строительство в городе до 2035 года. Парламентарии, в частности, прописали, что в городе должно увеличиться количество детских садов. На тысячу местных жителей должно приходиться 55 мест в дошкольном учреждении.

Увеличится и площадь земельных участков рядом с новыми жилыми домами. Это позволит спрогнозировать социальные объекты рядом с ЖК во время строительства. Речь идет о школах, спортивных площадках, парковках и деревьях.

Зеленые древонасаждения депутаты отметили отдельно. Сейчас на одного ростовчанина приходится шесть квадратных метров насаждений. В будущем их число должно увеличиться до 16 квадратных метров.

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Отдельно оговаривается роль центра в градостроительных планах властей. Его просят признать, «как часть территории со сложившейся исторической средой, включающий в себя исторический планировочный каркас, наибольшее количество объектов культурного наследия и ценных объектов историко-градостроительной среды».

Также депутаты гордумы постановили, что власти Ростова смогут продавать муниципальные помещения в аварийных домах.

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