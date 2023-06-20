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Общественникам в Ростове доверят создание карт ремонта асфальта в дворовых проездах

20 июня 2023, 15:43
Фото: 1MI
В Ростове общественникам доверят создание карт ремонта асфальта в дворовых подъездах
В Ростове общественникам доверят создание карт ремонта асфальта в дворовых подъездах, рассказали в администрации города.

Власти Ростова озаботились ремонтом асфальта в дворовых проездах. В этом году на эти цели выделили 80 миллионов рублей. Сейчас чиновники разрабатывают программу по ремонту внутриквартальных проездов. К ее созданию обещают подключить общественников.

На ремонт внутриквартальных проездов в Ростове потратят 80,5 миллионов рублей
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Планируется, что ежегодно объем ремонта проездов будет увеличиваться, разумеется, если на это власти смогут найти деньги. Первым делом отремонтируют те участки, на которые укажут сами ростовчане и общественники. Чиновники и коммунальщики уже приступили к работам и планируют завершить их до наступления холодов.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко сообщал, что отремонтировать планируют 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна в дворовых проездах. Выполняться будет как ямочный ремонт, так и на всю ширину проезда.

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