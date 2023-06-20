Планируется, что ежегодно объем ремонта проездов будет увеличиваться, разумеется, если на это власти смогут найти деньги. Первым делом отремонтируют те участки, на которые укажут сами ростовчане и общественники. Чиновники и коммунальщики уже приступили к работам и планируют завершить их до наступления холодов.