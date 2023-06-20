Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Власти Ростова озаботились ремонтом асфальта в дворовых проездах. В этом году на эти цели выделили 80 миллионов рублей. Сейчас чиновники разрабатывают программу по ремонту внутриквартальных проездов. К ее созданию обещают подключить общественников.
Планируется, что ежегодно объем ремонта проездов будет увеличиваться, разумеется, если на это власти смогут найти деньги. Первым делом отремонтируют те участки, на которые укажут сами ростовчане и общественники. Чиновники и коммунальщики уже приступили к работам и планируют завершить их до наступления холодов.
Ранее глава администрации Алексей Логвиненко сообщал, что отремонтировать планируют 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна в дворовых проездах. Выполняться будет как ямочный ремонт, так и на всю ширину проезда.