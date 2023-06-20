Ограничение на низкую цену в госзакупках препятствует развитию технологий

Эксперты рассчитывают, что каждый третий россиянин может нуждаться в таких технологиях, и к 2030 году их число увеличится на 5–7%. Однако, из-за того, что компенсации не покрывают стоимость дорогих изделий, многие люди не могут получить доступ к современным технологиям и существенно улучшить качество своей жизни. Производителям в этой области не хватает стимула для развития, сообщают компании, работающие в этой сфере, в интервью для газеты «Известия».