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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Ограничение на низкую цену в госзакупках препятствует развитию технологий

20 июня 2023, 10:26
Агентство инноваций Москвы пришло к выводу, что правило победы в государственных закупках по самой низкой цене препятствует развитию технологий, которые помогают людям с ограничениями по здоровью в их повседневной жизни.

Эксперты рассчитывают, что каждый третий россиянин может нуждаться в таких технологиях, и к 2030 году их число увеличится на 5–7%. Однако, из-за того, что компенсации не покрывают стоимость дорогих изделий, многие люди не могут получить доступ к современным технологиям и существенно улучшить качество своей жизни. Производителям в этой области не хватает стимула для развития, сообщают компании, работающие в этой сфере, в интервью для газеты «Известия».

Существующие механизмы государственных закупок ограничивают развитие рынка инновационных ассистивных технологий, которые помогают сохранить или улучшить функциональные возможности человека. Эти технологии могут включать в себя очки, ортопедические стельки, бионические протезы на основе искусственного интеллекта, а также умные часы, способные отслеживать местоположение детей или пожилых людей, и другие устройства.

Поскольку государственные закупки ориентируются на самые дешевые и простые решения, у производителей нет стимула внедрять дорогостоящие инновационные технологии. Агентство инноваций Москвы, подведомственное департаменту науки и предпринимательства мэрии, пришло к этому выводу на основе проведенного исследования, с которым ознакомились «Известия».

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