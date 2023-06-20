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Около 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Новочеркасска

20 июня 2023, 19:10
Фото: rostovgazeta.ru
Около 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Новочеркасска
На обновление системы водоснабжения и водоотведения в Новочеркасске будет выделено около 3,5 миллиарда рублей до 2026 года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, планы включают в себя ремонт разводящих систем водоснабжения и водоотведения, реконструкцию очистных сооружений и водозаборов по всему городу.

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Он добавил, что таким образом власти намерены улучшить качество питьевой воды, избавившись от органического хлора, который может негативно сказываться на здоровье людей. При этом жидкий хлор и гипохлорид заменят на безопасный для человека диоксид хлора. Это стало возможным благодаря использованию новых передовых методов очистки.

Ранее стало известно, что горячую воду жителям Западного в Ростове дадут не раньше 24 июня.

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#Елена Янкевич#Водоснабжение в Ростовской области#Проблемы с качеством водоснабжения в Ростовской области#Качество воды в Ростовской области#Общество#Ростовская область#Новочеркасск
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