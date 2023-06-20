Около 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Новочеркасска

Он добавил, что таким образом власти намерены улучшить качество питьевой воды, избавившись от органического хлора, который может негативно сказываться на здоровье людей. При этом жидкий хлор и гипохлорид заменят на безопасный для человека диоксид хлора. Это стало возможным благодаря использованию новых передовых методов очистки.