Около 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Новочеркасска

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, планы включают в себя ремонт разводящих систем водоснабжения и водоотведения, реконструкцию очистных сооружений и водозаборов по всему городу.
Он добавил, что таким образом власти намерены улучшить качество питьевой воды, избавившись от органического хлора, который может негативно сказываться на здоровье людей. При этом жидкий хлор и гипохлорид заменят на безопасный для человека диоксид хлора. Это стало возможным благодаря использованию новых передовых методов очистки.
Ранее стало известно, что горячую воду жителям Западного в Ростове дадут не раньше 24 июня.