Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря

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В июне Юлия Степанова выступила с докладом на семинаре о недопущении распространения болезней рыб, рассказав, что в Ростовской области достаточно широко распространены трематоды и нематоды[прим. редакции — черви-паразиты]. Их распространение в том числе связано с изменениям состава воды в Азовском море, Таганрогском заливе и дельте реки Дон.
Эксперт уточнила, что из-за роста солености воды растет вероятность возможного заражения рыб паразитами, представляющими угрозу для здоровья людей, а потому дончанам не рекомендуется есть сырую рыбу или рыбу низкой степени готовности, также рыбу из неблагополучных водоемов, в том числе тех, где регистрировали высокий уровень фекального загрязнения. Также для разделки рыбы рекомендуется использовать отдельные разделочные доски, ножи и посуду.
«Разделочный и кухонный инвентарь после приготовления рыбных изделий следует помыть с щеткой и обдать кипятком», — советует специалист.
Ранее в Ростове местная жительница купила рыбу с опарышами.