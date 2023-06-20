Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря

Эксперт уточнила, что из-за роста солености воды растет вероятность возможного заражения рыб паразитами, представляющими угрозу для здоровья людей, а потому дончанам не рекомендуется есть сырую рыбу или рыбу низкой степени готовности, также рыбу из неблагополучных водоемов, в том числе тех, где регистрировали высокий уровень фекального загрязнения. Также для разделки рыбы рекомендуется использовать отдельные разделочные доски, ножи и посуду.