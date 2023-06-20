Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Директор строительной фирмы Валерий Левченко рассказал Donnews, что в Ростове на территории старого аэропорта могут построить первые в городе небоскребы. Предприниматель считает, что ранее их не возводили не потому что это запрещено, а потому что никто не хотел этого делать.
Сейчас самым высоким зданием Ростова является ЖК «Белый ангел». Высота здания составляет 120 метров, в нем 32 этажа. На территории же старого аэропорта хотят построить сразу несколько зданий высотой в более чем 100 этажей. Они будут являться доминантами на подобии «Москва-Сити». В ростовских небоскребах расположат офисы.
Левченко рассказал, что в городе есть несколько территорий, где не ограничена этажность зданий. Однако высотки там не строили из-за сложностей в их возведении и требованиям к строительству и проектированию. Сейчас в Ростове, по словам бизнесмена, даже нет соответствующей проектной группы, которая смогла бы спроектировать такое здание.
Левченко уточнил, что строительство небоскребов удовольствие не из дешевых. «На сегодняшний день в Ростове есть только желание такие дома строить. Я думаю, что на территории старого аэропорта — а это 360 гектаров — наверное, это может появиться. В центре города — вряд ли», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в застройку крупного района в старом аэропорте Ростова инвестируют 132 млрд рублей.