Левченко рассказал, что в городе есть несколько территорий, где не ограничена этажность зданий. Однако высотки там не строили из-за сложностей в их возведении и требованиям к строительству и проектированию. Сейчас в Ростове, по словам бизнесмена, даже нет соответствующей проектной группы, которая смогла бы спроектировать такое здание.