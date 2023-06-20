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В понедельник, 19 июня, в 12.10 мск на 1052-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовых и четырех легковых автомобилей.
По предварительной информации, 58-летний водитель грузовика Shacman не учел безопасную дистанцию, что привело к столкновению с попутным автомобилем Kia, который ехал перед ним. Это вызвало цепочку столкновений с еще четырьмя автомобилями марок Hyundai, Volkswagen, Hyundai, Kia, которые ехали следом.
В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка одного из автомобилей марки Hyundai. Теперь полиции предстоит провести проверку, чтобы восстановить картину аварии и принять решение относительно ДТП в соответствии с действующим законом.
Ранее из-за массового ДТП на Новочеркасском шоссе возникла пробка протяженностью более шести километров.