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Под Ростовом на М-4 «Дон» в ходе массового ДТП пострадала 49-летняя женщина

20 июня 2023, 04:43
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Под Ростовом на М-4 «Дон» в ходе массового ДТП пострадала 49-летняя женщина
В Ростовской области в массовом ДТП с шестью автомобилями пострадала женщина средних лет, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

В понедельник, 19 июня, в 12.10 мск на 1052-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовых и четырех легковых автомобилей.

По предварительной информации, 58-летний водитель грузовика Shacman не учел безопасную дистанцию, что привело к столкновению с попутным автомобилем Kia, который ехал перед ним. Это вызвало цепочку столкновений с еще четырьмя автомобилями марок Hyundai, Volkswagen, Hyundai, Kia, которые ехали следом.

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В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка одного из автомобилей марки Hyundai. Теперь полиции предстоит провести проверку, чтобы восстановить картину аварии и принять решение относительно ДТП в соответствии с действующим законом.

Ранее из-за массового ДТП на Новочеркасском шоссе возникла пробка протяженностью более шести километров.

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