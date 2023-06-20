По предварительной информации, 58-летний водитель грузовика Shacman не учел безопасную дистанцию, что привело к столкновению с попутным автомобилем Kia, который ехал перед ним. Это вызвало цепочку столкновений с еще четырьмя автомобилями марок Hyundai, Volkswagen, Hyundai, Kia, которые ехали следом.